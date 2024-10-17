В Екатеринбурге во дворе дома у девятиэтажки по улице Блюхера, 55 обнаружили труп мужчины. На место приехала полиция, сообщили очевидцы.
«Труп мужчины обнаружен на ул. Блюхера, 55. Полиция на месте», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Очевидец, который одним из первых заметил погибшего, предположил, что тот мог поскользнуться. В комментариях свидетельница написала, что мужчина был в возрасте и в момент смерти гулял с собакой. По ее словам, животное напугано, а следователи ищут родственников или знакомых.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за разъяснениями. В ведомстве пока отказались комментировать ситуацию.
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В Екатеринбурге во дворе дома у девятиэтажки по улице Блюхера, 55 обнаружили труп мужчины. На место приехала полиция, сообщили очевидцы. «Труп мужчины обнаружен на ул. Блюхера, 55. Полиция на месте», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Очевидец, который одним из первых заметил погибшего, предположил, что тот мог поскользнуться. В комментариях свидетельница написала, что мужчина был в возрасте и в момент смерти гулял с собакой. По ее словам, животное напугано, а следователи ищут родственников или знакомых. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за разъяснениями. В ведомстве пока отказались комментировать ситуацию.