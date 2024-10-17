У многоэтажки в Екатеринбурге нашли труп, работает полиция. Фото

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Предположительно, погибший поскользнулся, пока гулял с собакой у дома (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге во дворе дома у девятиэтажки по улице Блюхера, 55 обнаружили труп мужчины. На место приехала полиция, сообщили очевидцы.

«Труп мужчины обнаружен на ул. Блюхера, 55. Полиция на месте», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Очевидец, который одним из первых заметил погибшего, предположил, что тот мог поскользнуться. В комментариях свидетельница написала, что мужчина был в возрасте и в момент смерти гулял с собакой. По ее словам, животное напугано, а следователи ищут родственников или знакомых.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за разъяснениями. В ведомстве пока отказались комментировать ситуацию.

Фото:

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В Екатеринбурге во дворе дома у девятиэтажки по улице Блюхера, 55 обнаружили труп мужчины. На место приехала полиция, сообщили очевидцы. «Труп мужчины обнаружен на ул. Блюхера, 55. Полиция на месте», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Очевидец, который одним из первых заметил погибшего, предположил, что тот мог поскользнуться. В комментариях свидетельница написала, что мужчина был в возрасте и в момент смерти гулял с собакой. По ее словам, животное напугано, а следователи ищут родственников или знакомых. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Следственного комитета по Свердловской области за разъяснениями. В ведомстве пока отказались комментировать ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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