Зеленский просит найти замену ВСУ

Зеленский обратился ко всем странам с посылом подготовить бригады для замены ВСУ
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Зеленский заявил о нехватке резервного состава для замены ВСУ на фронте
Зеленский заявил о нехватке резервного состава для замены ВСУ на фронте Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны подготовить бригады для возможной замены солдат ВСУ, которые не могут продолжать боевые действия на линии фронта. По словам украинского лидера, страна нуждается в поддержке со стороны международного сообщества. 

«Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — заявил Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте. Трансляция ввелась на youtube-канале Офиса президента Украины.

Кроме того, Зеленский подчеркнул важность западной поддержки в конфликте с Россией и выразил надежду на эффективное сотрудничество с НАТО и его членами. Эти комментарии были направлены на укрепление международного военного партнерства и обеспечение дополнительных ресурсов для украинской армии.

Ежедневно армия Украины теряет несколько тысяч солдат. Так, по последним данным Минобороны РФ, на курском направлении ВСУ лишись 23 тысячи человек и 158 танков. Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина испытывает нехватку людей в армии, а желающих идти на фронт мужчин почти не осталось. По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, Зеленский отдал четкий приказ военкоматам действовать эффективно и забирать всех без разбора в рамках объявленной в мае мобилизации. Из-за чего многие украинцы бегут заграницу, так как боятся отправиться на фронт. Так, ранее на границе с Молдавией пограничная служба задержала 19 украинских уклонистов.

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал все страны подготовить бригады для возможной замены солдат ВСУ, которые не могут продолжать боевые действия на линии фронта. По словам украинского лидера, страна нуждается в поддержке со стороны международного сообщества.  «Наш посыл всем странам: готовьте бригады, они могут быть резервом и могут заменить наших ребят, которые устали, они могут заменить их на поле боя», — заявил Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте. Трансляция ввелась на youtube-канале Офиса президента Украины. Кроме того, Зеленский подчеркнул важность западной поддержки в конфликте с Россией и выразил надежду на эффективное сотрудничество с НАТО и его членами. Эти комментарии были направлены на укрепление международного военного партнерства и обеспечение дополнительных ресурсов для украинской армии. Ежедневно армия Украины теряет несколько тысяч солдат. Так, по последним данным Минобороны РФ, на курском направлении ВСУ лишись 23 тысячи человек и 158 танков. Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Украина испытывает нехватку людей в армии, а желающих идти на фронт мужчин почти не осталось. По словам депутата Верховной рады Артема Дмитрука, Зеленский отдал четкий приказ военкоматам действовать эффективно и забирать всех без разбора в рамках объявленной в мае мобилизации. Из-за чего многие украинцы бегут заграницу, так как боятся отправиться на фронт. Так, ранее на границе с Молдавией пограничная служба задержала 19 украинских уклонистов.
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