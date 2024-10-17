Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия

Украина не планирует разрабатывать ядерное оружие, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, страна не рассматривает другие варианты для обеспечения своей безопасности, кроме как вступление в НАТО.
«Мы никогда не заявляли о намерениях создать ядерное оружие. <…> У нас нет альтернатив, кроме как стать частью НАТО. Это наш четкий сигнал, и повторяю — мы не занимаемся разработкой ядерного арсенала», — приводит слова Зеленского Hromadske. Об этом он сообщил на пресс-конференции с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Зеленский сообщил, что обсуждал вопрос о вступлении Украины в НАТО с экс-президентом США Дональдом Трампом. При этом украинский лидер добавил, что не знает других «эффективных альянсов» кроме НАТО.
Ранее советник Зеленского также опроверг сообщения о подготовке ядерного оружия. Он назвал это информационным вбросом. Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Тимур Сыртланов высказал мнение, что западные страны не предоставят Украине ядерное оружие.
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