Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия

Зеленский: Украина не планирует создавать ядерное оружие

18 октября 2024 в 00:16 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский считает, что только НАТО защитит Украину Фото: Официальный сайт президента Украины Украина не планирует разрабатывать ядерное оружие, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, страна не рассматривает другие варианты для обеспечения своей безопасности, кроме как вступление в НАТО. «Мы никогда не заявляли о намерениях создать ядерное оружие. <…> У нас нет альтернатив, кроме как стать частью НАТО. Это наш четкий сигнал, и повторяю — мы не занимаемся разработкой ядерного арсенала», — приводит слова Зеленского Hromadske. Об этом он сообщил на пресс-конференции с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленский сообщил, что обсуждал вопрос о вступлении Украины в НАТО с экс-президентом США Дональдом Трампом. При этом украинский лидер добавил, что не знает других «эффективных альянсов» кроме НАТО. Ранее советник Зеленского также опроверг сообщения о подготовке ядерного оружия. Он назвал это информационным вбросом. Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Тимур Сыртланов высказал мнение, что западные страны не предоставят Украине ядерное оружие. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина не планирует разрабатывать ядерное оружие, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, страна не рассматривает другие варианты для обеспечения своей безопасности, кроме как вступление в НАТО. «Мы никогда не заявляли о намерениях создать ядерное оружие. <…> У нас нет альтернатив, кроме как стать частью НАТО. Это наш четкий сигнал, и повторяю — мы не занимаемся разработкой ядерного арсенала», — приводит слова Зеленского Hromadske. Об этом он сообщил на пресс-конференции с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленский сообщил, что обсуждал вопрос о вступлении Украины в НАТО с экс-президентом США Дональдом Трампом. При этом украинский лидер добавил, что не знает других «эффективных альянсов» кроме НАТО. Ранее советник Зеленского также опроверг сообщения о подготовке ядерного оружия. Он назвал это информационным вбросом. Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Тимур Сыртланов высказал мнение, что западные страны не предоставят Украине ядерное оружие.