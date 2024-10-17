17 октября 2024

Зеленский опроверг подготовку Украины к созданию ядерного оружия

Зеленский: Украина не планирует создавать ядерное оружие
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Зеленский. stock, зеленский владимир, stock
Владимир Зеленский считает, что только НАТО защитит Украину Фото:

Украина не планирует разрабатывать ядерное оружие, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, страна не рассматривает другие варианты для обеспечения своей безопасности, кроме как вступление в НАТО.

«Мы никогда не заявляли о намерениях создать ядерное оружие. <…> У нас нет альтернатив, кроме как стать частью НАТО. Это наш четкий сигнал, и повторяю — мы не занимаемся разработкой ядерного арсенала», — приводит слова Зеленского Hromadske. Об этом он сообщил на пресс-конференции с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Зеленский сообщил, что обсуждал вопрос о вступлении Украины в НАТО с экс-президентом США Дональдом Трампом. При этом украинский лидер добавил, что не знает других «эффективных альянсов» кроме НАТО.

Ранее советник Зеленского также опроверг сообщения о подготовке ядерного оружия. Он назвал это информационным вбросом. Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Тимур Сыртланов высказал мнение, что западные страны не предоставят Украине ядерное оружие.

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Украина не планирует разрабатывать ядерное оружие, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, страна не рассматривает другие варианты для обеспечения своей безопасности, кроме как вступление в НАТО. «Мы никогда не заявляли о намерениях создать ядерное оружие. <…> У нас нет альтернатив, кроме как стать частью НАТО. Это наш четкий сигнал, и повторяю — мы не занимаемся разработкой ядерного арсенала», — приводит слова Зеленского Hromadske. Об этом он сообщил на пресс-конференции с новым генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Зеленский сообщил, что обсуждал вопрос о вступлении Украины в НАТО с экс-президентом США Дональдом Трампом. При этом украинский лидер добавил, что не знает других «эффективных альянсов» кроме НАТО. Ранее советник Зеленского также опроверг сообщения о подготовке ядерного оружия. Он назвал это информационным вбросом. Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Тимур Сыртланов высказал мнение, что западные страны не предоставят Украине ядерное оружие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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