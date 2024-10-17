Запад не предоставит Украине ядерное оружие ни при каких условиях, так как это может привести к рискам эскалации конфликта и нежелательным последствиям для страны. Об этом сообщил член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», полковник Тимур Сыртланов, комментируя высказывания президента Украины Владимира Зеленского о желании страны обладать ядерным вооружением или вступить в военный альянс.
«Эти слова Зеленского можно однозначно трактовать так: у него началась агония. И он это прекрасно понимает. Счет пошел на месяцы до завершения его нелегитимного пребывания на посту „президента“ террористической организации под названием Украина», — заявил Сыртланов. Его слова приводит MK.RU. Он также подчеркнул, что никто не станет размещать ядерное оружие на территории Украины, учитывая возможную реакцию России.
По его словам, реальным и эффективным альянсом для Украины мог бы стать БРИКС, а не НАТО. Эксперт выразил уверенность в том, что если Украина проявит интерес к вступлению в международное объединение и проведет честные выборы, то предложение о вступлении мог бы рассмотреть сам президент России Владимир Путин.
Ранее Зеленский в разговоре с экс-главой США Дональдом Трампой заявил, что членство Украины в НАТО может стать альтернативой ядерному оружию. Однако из двух вариантов украинский лидер выбрал первый, передает RT.
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