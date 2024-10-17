Советник Зеленского назвал ерундой заявления о подготовке ядерного оружия

В офисе президента Украины официально опровергли информацию, опубликованную немецким изданием Bild о том, что Украина планирует создать запасы ядерного оружия. Представитель офиса президента Дмитрий Литвин прокомментировал эти заявления, назвав их полной ерундой.
«Это ерунда, уже давно можно спутать, где слова обозревателя Bild Юлиана Репке, а где заявления российских пропагандистов. Поскольку и те, и другие вбрасывают в информационное пространство одинаковые глупости», — заявил Литвин. Его слова приводит украинский телеканал «24».
По данным Bild, президент Украины Владимир Зеленский заявил на полях саммита ЕС в Брюсселе, что Украина может снова стать ядерной державой, если НАТО не согласится принять ее в свой альянс. Зеленский предупредил, что Украина может создать ядерную бомбу за несколько недель. Об этом в интервью немецкому изданию рассказал высокопоставленный украинский чиновник. Он добавил, что Украина не согласится на повторное наступление российской армии и готова восстановить свой ядерный арсенал, от которого отказалась в 1990-х годах. По его словам, у Украины есть все материалы и знания для создания ядерного оружия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.