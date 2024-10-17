17 октября 2024

В Петербурге затонул катер с тремя людьми на борту

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Виды Санкт-Петербурга. 9 июня 2024., питер, спб, санкт петербург
Катер врезался в опору Кашина моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге Фото:

Катер с тремя людьми на борту затонул на Крюковом канале в Петербурге после столкновения с понтоном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Инцидент произошел вблизи Кашина моста.

«Катер, двигаясь по акватории, совершил столкновение с понтоном, находящимся в тени моста, в результате чего получил пробоину и затонул у набережной», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Там уточнили, что все участники происшествия выбрались с тонущего катера самостоятельно.

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Катер с тремя людьми на борту затонул на Крюковом канале в Петербурге после столкновения с понтоном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Инцидент произошел вблизи Кашина моста. «Катер, двигаясь по акватории, совершил столкновение с понтоном, находящимся в тени моста, в результате чего получил пробоину и затонул у набережной», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Там уточнили, что все участники происшествия выбрались с тонущего катера самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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