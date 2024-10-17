В Петербурге затонул катер с тремя людьми на борту

18 октября 2024 в 01:17 Размер текста - 17 +

Катер врезался в опору Кашина моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге Фото: Роман Наумов © URA.RU Катер с тремя людьми на борту затонул на Крюковом канале в Петербурге после столкновения с понтоном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Инцидент произошел вблизи Кашина моста. «Катер, двигаясь по акватории, совершил столкновение с понтоном, находящимся в тени моста, в результате чего получил пробоину и затонул у набережной», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Там уточнили, что все участники происшествия выбрались с тонущего катера самостоятельно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Катер с тремя людьми на борту затонул на Крюковом канале в Петербурге после столкновения с понтоном. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС. Инцидент произошел вблизи Кашина моста. «Катер, двигаясь по акватории, совершил столкновение с понтоном, находящимся в тени моста, в результате чего получил пробоину и затонул у набережной», — сообщили в ведомстве, передает ТАСС. Там уточнили, что все участники происшествия выбрались с тонущего катера самостоятельно.