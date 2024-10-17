17 октября 2024

В ХМАО на сутки ограничат движение по трассе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
С полуночи до 8 часов утра движение будет полностью перекрыто
С полуночи до 8 часов утра движение будет полностью перекрыто Фото:

На участке автодороги Югорск — Таежный в ХМАО 21 октября на сутки будут введены ограничения на движение транспорта в связи с ремонтными работами. Об этом в соцсети сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры.

«На автомобильной трассе г. Югорск — пгт. Таёжный с 393 по 394 километр будет остановлено движение 21 октября. Ограничение будет действовать с 00:00 до 24:00», — сообщается в telegram-канале ведомства.

С 00:00 до 8:00 часов на участке трассы полностью будет остановлено движение, а затем с 8:00 до 24:00 часов возможна временная остановка движения не более чем на час. На автодороге будут проводиться гидравлические испытания магистрального газопровода в связи с переустройством коммуникаций в ходе капитального ремонта трассы.

Автодорога уже перекрывалась ранее 17 октября. Тогда ограничение вводилось с 00:00 до 18:00 часов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На участке автодороги Югорск — Таежный в ХМАО 21 октября на сутки будут введены ограничения на движение транспорта в связи с ремонтными работами. Об этом в соцсети сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры. «На автомобильной трассе г. Югорск — пгт. Таёжный с 393 по 394 километр будет остановлено движение 21 октября. Ограничение будет действовать с 00:00 до 24:00», — сообщается в telegram-канале ведомства. С 00:00 до 8:00 часов на участке трассы полностью будет остановлено движение, а затем с 8:00 до 24:00 часов возможна временная остановка движения не более чем на час. На автодороге будут проводиться гидравлические испытания магистрального газопровода в связи с переустройством коммуникаций в ходе капитального ремонта трассы. Автодорога уже перекрывалась ранее 17 октября. Тогда ограничение вводилось с 00:00 до 18:00 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...