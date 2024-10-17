В ХМАО на сутки ограничат движение по трассе

На участке автодороги Югорск — Таежный в ХМАО 21 октября на сутки будут введены ограничения на движение транспорта в связи с ремонтными работами. Об этом в соцсети сообщили в Управлении автомобильных дорог Югры.
«На автомобильной трассе г. Югорск — пгт. Таёжный с 393 по 394 километр будет остановлено движение 21 октября. Ограничение будет действовать с 00:00 до 24:00», — сообщается в telegram-канале ведомства.
С 00:00 до 8:00 часов на участке трассы полностью будет остановлено движение, а затем с 8:00 до 24:00 часов возможна временная остановка движения не более чем на час. На автодороге будут проводиться гидравлические испытания магистрального газопровода в связи с переустройством коммуникаций в ходе капитального ремонта трассы.
Автодорога уже перекрывалась ранее 17 октября. Тогда ограничение вводилось с 00:00 до 18:00 часов.
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