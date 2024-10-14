14 октября 2024

В ХМАО перекроют федеральную трассу

Дорога Югорск — Таежный в Югре закроется на ремонт
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО перекроют дорогу Югорск-Таежный 17 октября
В ХМАО перекроют дорогу Югорск-Таежный 17 октября Фото:

На автомобильной трассе Югорск — Таежный в ХМАО будет остановлено движение 17 октября. Управление автомобильных дорог Югры сообщило, что дорогу перекроют с полуночи до 18:00.

«На автомобильной трассе г. Югорск — пгт. Таежный с 393 по 394 км будет остановлено движение 17 октября. Ограничение будет действовать с 00:00 до 18:00», — сообщил Управтодор в telegram-канале.

Дорогу перекроют из-за гидравлических испытаний на участке магистрального газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» в рамках капитального ремонта дороги. Автомобилистов просят быть внимательными и заблаговременно скорректировать свои маршруты, чтобы избежать возможных неудобств. Дорога Югорск — Таежный входит в опорную сеть дорог России и является частью Северного широтного коридора, входящего в состав маршрута федерального значения Северо-Запад — Сибирь.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО на два дня ограничили движение на дороге, ведущей в село Большетархово. Трассу перекрывали из-за ремонта.

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На автомобильной трассе Югорск — Таежный в ХМАО будет остановлено движение 17 октября. Управление автомобильных дорог Югры сообщило, что дорогу перекроют с полуночи до 18:00. «На автомобильной трассе г. Югорск — пгт. Таежный с 393 по 394 км будет остановлено движение 17 октября. Ограничение будет действовать с 00:00 до 18:00», — сообщил Управтодор в telegram-канале. Дорогу перекроют из-за гидравлических испытаний на участке магистрального газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» в рамках капитального ремонта дороги. Автомобилистов просят быть внимательными и заблаговременно скорректировать свои маршруты, чтобы избежать возможных неудобств. Дорога Югорск — Таежный входит в опорную сеть дорог России и является частью Северного широтного коридора, входящего в состав маршрута федерального значения Северо-Запад — Сибирь. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО на два дня ограничили движение на дороге, ведущей в село Большетархово. Трассу перекрывали из-за ремонта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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