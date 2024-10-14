В ХМАО перекроют федеральную трассу

На автомобильной трассе Югорск — Таежный в ХМАО будет остановлено движение 17 октября. Управление автомобильных дорог Югры сообщило, что дорогу перекроют с полуночи до 18:00.
«На автомобильной трассе г. Югорск — пгт. Таежный с 393 по 394 км будет остановлено движение 17 октября. Ограничение будет действовать с 00:00 до 18:00», — сообщил Управтодор в telegram-канале.
Дорогу перекроют из-за гидравлических испытаний на участке магистрального газопровода «Игрим — Серов — Нижний Тагил» в рамках капитального ремонта дороги. Автомобилистов просят быть внимательными и заблаговременно скорректировать свои маршруты, чтобы избежать возможных неудобств. Дорога Югорск — Таежный входит в опорную сеть дорог России и является частью Северного широтного коридора, входящего в состав маршрута федерального значения Северо-Запад — Сибирь.
Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовском районе ХМАО на два дня ограничили движение на дороге, ведущей в село Большетархово. Трассу перекрывали из-за ремонта.
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