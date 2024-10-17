В Екатеринбурге парень изнасиловал 79-летнюю пенсионерку

На пенсионерку напали в доме по улице Белинского (архивное фото)
В Екатеринбурге в ночь на 17 октября парень изнасиловал 79-летнюю пенсионерку. Насильника поймали силовики, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.
«Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о том, что в ночь на 17 октября ее изнасиловали в доме по улице Белинского. Подозреваемый — 28-летний парень — задержан, вину признает, возбуждено уголовное дело», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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