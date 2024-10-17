17 октября 2024

Пермские синоптики дали новый прогноз по выпадению снега

Установление снежного покрова в Пермском крае ожидается в ноябре
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег в Прикамье пока не ожидается
Снег в Прикамье пока не ожидается Фото:

Снежный покров в Пермском крае может установиться не ранее, чем в ноябре. Такой прогноз дали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Учреждение в своем telegram-канале уточнило, что до конца октября в регионе сохранится повышенный температурный фон.

«По предварительному прогнозу, повышенный температурный фон сохранится до конца месяца. Наиболее значительные осадки ожидаются 22–24 октября, установление снежного покрова откладывается до ноября», — предупредили в Пермском ЦГСМ. Ранее синоптики сообщали, что снежный покров в отдельных территориях края может установиться в эту пятницу, 18 октября.

По предварительным прогнозам, в субботу, 19 октября в Перми будет сухо и без осадков. В дневные часы потеплеет до +8 градусов Цельсия. На севере Пермского края в конце дня начнется небольшой дождь. Температура воздуха составит 5-10 градусов выше нуля. В воскресенье, 20 октября осадки возможны в восточной и северной частях Прикамья. Слабые дожди прогнозируются и в понедельник, 21 октября на севере региона.

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Снежный покров в Пермском крае может установиться не ранее, чем в ноябре. Такой прогноз дали в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Учреждение в своем telegram-канале уточнило, что до конца октября в регионе сохранится повышенный температурный фон. «По предварительному прогнозу, повышенный температурный фон сохранится до конца месяца. Наиболее значительные осадки ожидаются 22–24 октября, установление снежного покрова откладывается до ноября», — предупредили в Пермском ЦГСМ. Ранее синоптики сообщали, что снежный покров в отдельных территориях края может установиться в эту пятницу, 18 октября. По предварительным прогнозам, в субботу, 19 октября в Перми будет сухо и без осадков. В дневные часы потеплеет до +8 градусов Цельсия. На севере Пермского края в конце дня начнется небольшой дождь. Температура воздуха составит 5-10 градусов выше нуля. В воскресенье, 20 октября осадки возможны в восточной и северной частях Прикамья. Слабые дожди прогнозируются и в понедельник, 21 октября на севере региона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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