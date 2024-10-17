17 октября 2024

Инфляция в Тюменской области обогнала средние показатели по УрФО

© Служба новостей «URA.RU»
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Сильнее всего цены выросли на продукты
Сильнее всего цены выросли на продукты Фото:

В сентябре уровень инфляции в Тюменской области вырос до 8,06% и стал выше, чем по УрФО. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России.

«Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в сентябре 2024 года составила 8,06% после 7,88% в августе. Годовой темп прироста цен в регионе оказался выше, чем по Уральскому федеральному округу (7,89%), но ниже, чем по России в целом (8,63%)», — рассказали в учреждении.

Основной причиной ускорения роста цен в ЦБ назвали спрос на зарубежный туризм и увеличение затрат на производство продовольственных товаров. Сильнее всего за год в регионе подорожала плодоовощная продукция и (14,49%) и пассажирский транспорт (13,87%)

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В сентябре уровень инфляции в Тюменской области вырос до 8,06% и стал выше, чем по УрФО. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России. «Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в сентябре 2024 года составила 8,06% после 7,88% в августе. Годовой темп прироста цен в регионе оказался выше, чем по Уральскому федеральному округу (7,89%), но ниже, чем по России в целом (8,63%)», — рассказали в учреждении. Основной причиной ускорения роста цен в ЦБ назвали спрос на зарубежный туризм и увеличение затрат на производство продовольственных товаров. Сильнее всего за год в регионе подорожала плодоовощная продукция и (14,49%) и пассажирский транспорт (13,87%)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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