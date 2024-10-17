Инфляция в Тюменской области обогнала средние показатели по УрФО

В сентябре уровень инфляции в Тюменской области вырос до 8,06% и стал выше, чем по УрФО. Об этом сообщили в пресс-службе отделения Банка России.
«Годовая инфляция в Тюменской области (без учета автономных округов) в сентябре 2024 года составила 8,06% после 7,88% в августе. Годовой темп прироста цен в регионе оказался выше, чем по Уральскому федеральному округу (7,89%), но ниже, чем по России в целом (8,63%)», — рассказали в учреждении.
Основной причиной ускорения роста цен в ЦБ назвали спрос на зарубежный туризм и увеличение затрат на производство продовольственных товаров. Сильнее всего за год в регионе подорожала плодоовощная продукция и (14,49%) и пассажирский транспорт (13,87%)
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