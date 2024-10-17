Махонин нашел решение проблемы, которая стоит перед властями с 2005 года

Власти решили выкупить ДК имени Ленина в Перми у евангелистов. Такую задачу поставил главе города Эдуарду Соснину губернатор Дмитрий Махонин. В своем telegram-канале глава Прикамья сообщил, что здание нуждается в серьезной реконструкции. Таким образом, инсайд URA.RU о том, что дворец культуры перейдет в собственность города, подтвердился.
«Поручил главе [Перми Эдуарду Соснину] организовать процедуру выкупа здания ДК им. Ленина в собственность города. Зданию требуется серьезная реконструкция. С учетом того, что оно является объектом культурного наследия, необходимо уже сейчас приступить к подготовке документации для проведения всех этапов работ», — написал Махонин.
URA.RU рассказывало, что краевые власти придумали, как вернуть ДК Ленина, который в 2005 году «Мотовилихинские заводы» продали евангелистам. В качестве возможного варианта рассматривается передача «неопятидесятникам» другого пригодного здания. Ранее стало известно, что религиозная организация Церковь христиан веры евангельской Пятидесятников «Новый завет» получила разрешение на реконструкцию ДК, который является объектом культурного наследия.
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