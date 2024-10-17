В Губахе загоревшаяся кровать привела к эвакуации жильцов дома

В Губахе Пермского края произошел пожар в жилом доме. Огнеборцы спасли из огня бабушку с внуком.
«Сообщение о пожаре на улице Тюленина в Губахе поступило 17 октября в 23:40. Из-за короткого замыкания электроприбора загорелась кровать. Хозяйка попыталась потушить возгорание самостоятельно, но осознав, что не удается ликвидировать — сообщила соседям о пожаре», — сообщили в пресс-службе МЧС.
Пожар ликвидировали в 23:52, в результате инцидента никто не пострадал. Из здания эвакуировали 17 человек, в том числе четверых детей. Два человека, включая ребенка, были спасены с девятого этажа.
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