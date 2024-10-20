20 октября 2024

Детсады Екатеринбурга теряют деньги из-за сбоя банка

© Служба новостей «URA.RU»
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Уральцев настоятельно попросили оплачивать детские сады с помощью QR-кодов (архивное фото) Фото:

Как минимум в одном районе Екатеринбурга — Верх-Исетском — детские сады столкнулись с проблемой некорректно поступающих платежей от «Т-Банка». Многие платежи не могут быть идентифицированы из-за отсутствия необходимых данных. Об этом рассказала читательница URA.RU.

«Родителей просят при оплате по квитанции обязательно в назначении платежа указывать лицевой счет ребенка и ФИО (хотя раньше эта информация заполнялась автоматически). В садах объясняют, что это позволит минимизировать ошибки и задержки в поступлении денег. Также рекомендуется использовать QR-коды для оплаты», — отметила собеседница агентства.

Родителям посоветовали использовать Сбербанк, «Контур.Банк» и Фрисби. «Нам сказали, что с другими банками могут возникать задержки в обработке платежей на две недели и более», — поделилась собеседница.

В пресс-служба мэрии корреспонденту заявили: «В связи с большим количеством невыясненных платежей при оплате через Т-Банк, за последний месяц было около тысячи невыясненных поступлений. Централизованной бухгалтерией Верх-Исетского района было направлено в учреждения письмо рекомендательного характера, так как особенностью банка является то, что при оплате по QR коду не распознает нужного провайдера и нужно вводить вручную все реквизиты, указанные в квитанции, включая лицевой счет и ФИО ребенка в противном случае оплата не зачисляется на лицевой счет и платежи попадают на невыясненные. Во всех других банках при оплате по QR коду реквизиты формируются автоматически. Централизованная бухгалтерия не ограничивала в выборе банков по оплате квитанций, родители могут оплачивать через любые банки».

Также запрос на комментарий направлен в пресс-службу «Т-Банка». Ответ ожидается.

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Как минимум в одном районе Екатеринбурга — Верх-Исетском — детские сады столкнулись с проблемой некорректно поступающих платежей от «Т-Банка». Многие платежи не могут быть идентифицированы из-за отсутствия необходимых данных. Об этом рассказала читательница URA.RU. «Родителей просят при оплате по квитанции обязательно в назначении платежа указывать лицевой счет ребенка и ФИО (хотя раньше эта информация заполнялась автоматически). В садах объясняют, что это позволит минимизировать ошибки и задержки в поступлении денег. Также рекомендуется использовать QR-коды для оплаты», — отметила собеседница агентства. Родителям посоветовали использовать Сбербанк, «Контур.Банк» и Фрисби. «Нам сказали, что с другими банками могут возникать задержки в обработке платежей на две недели и более», — поделилась собеседница. В пресс-служба мэрии корреспонденту заявили: «В связи с большим количеством невыясненных платежей при оплате через Т-Банк, за последний месяц было около тысячи невыясненных поступлений. Централизованной бухгалтерией Верх-Исетского района было направлено в учреждения письмо рекомендательного характера, так как особенностью банка является то, что при оплате по QR коду не распознает нужного провайдера и нужно вводить вручную все реквизиты, указанные в квитанции, включая лицевой счет и ФИО ребенка в противном случае оплата не зачисляется на лицевой счет и платежи попадают на невыясненные. Во всех других банках при оплате по QR коду реквизиты формируются автоматически. Централизованная бухгалтерия не ограничивала в выборе банков по оплате квитанций, родители могут оплачивать через любые банки». Также запрос на комментарий направлен в пресс-службу «Т-Банка». Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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