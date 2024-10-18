Пермяков предупредили о зеленой воде, которая побежит из кранов

В Орджоникидзевском районе Перми водопроводная вода может окраситься в ярко-зеленый цвет из-за технических работ на тепловых магистралях. Об этом предупредили в компании «Т Плюс».
«Будет проведена проверка с помощью добавления в воду специального безопасного вещества — „Уранин-А“. Его главное свойство — окрашивание жидкости в ярко-зеленый цвет. Это необходимо для обнаружения утечек и незаконных врезок», — сообщил telegram-канал Пермского филиала компании «Т Плюс».
Проверка продлится с 21 по 24 октября и затронет, в основном, территорию микрорайона Гайва. В «Т Плюс» предупреждают горожан, что при обнаружении зеленой воды в водопроводе необходимо будет сообщить в свою управляющую компанию.
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