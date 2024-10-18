В Екатеринбурге автобус с пассажирами загорелся и продолжил ехать. Видео

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Виды Екатеринбурга, автобус, маршрут054
Кондуктор потушил задымление и поехал дальше (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 18 октября пассажирский автобус №56 загорелся на ходу, но продолжил движение. Возгорание заметили, когда салон заволокло дымом. Кондуктор залил транспорт пеной и поехал дальше, рассказал очевидец.

«Загорелся 56-й автобус на птицефабрике. Всю дорогу на каждой остановке жуть как начинало вонять в салоне, но никого это не смущало до того, пока не начался дым. После этого (тушения — прим. ред.) автобус поехал дальше как ни в чем не бывало и продолжил развозить людей», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге 18 октября пассажирский автобус №56 загорелся на ходу, но продолжил движение. Возгорание заметили, когда салон заволокло дымом. Кондуктор залил транспорт пеной и поехал дальше, рассказал очевидец. «Загорелся 56-й автобус на птицефабрике. Всю дорогу на каждой остановке жуть как начинало вонять в салоне, но никого это не смущало до того, пока не начался дым. После этого (тушения — прим. ред.) автобус поехал дальше как ни в чем не бывало и продолжил развозить людей», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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