Власти Березников объяснили появление грибов на стенах жилой пятиэтажки

Власти Березников: грибы на стенах жилого дома появились из-за влажности
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, подвал, канализация
Течь на трубопроводе в доме по проспекту Ленина, 22 устранили Фото:

Власти Березников прокомментировали ситуацию с грибами, которые выросли на стенах пятиэтажного дома из-за затопленного подвала. В администрации муниципалитета URA.RU пояснили, что грибок появился из-за высокой влажности, а течь уже устранили.

«Домом по проспекту Ленина, 22 с 3 сентября 2024 года управляет АО „ГорТрансРесурс“. Ранее дом обслуживала управляющая компания, которая с 1 июня признана банкротом. В связи с бездействием прежней УК заявок на ремонт трубы не поступало. Сейчас течь на трубопроводе устранили», — сообщили в мэрии Березников.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках затопило канализационными стоками подвал жилого дома №22 по улице Ленина. Жильцы дома записали видео, разместив его в паблике «Плохие новости Березники». Из-за коммунальной аварии на отсыревших от влаги стенах дома выросли грибы, сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Березников прокомментировали ситуацию с грибами, которые выросли на стенах пятиэтажного дома из-за затопленного подвала. В администрации муниципалитета URA.RU пояснили, что грибок появился из-за высокой влажности, а течь уже устранили. «Домом по проспекту Ленина, 22 с 3 сентября 2024 года управляет АО „ГорТрансРесурс“. Ранее дом обслуживала управляющая компания, которая с 1 июня признана банкротом. В связи с бездействием прежней УК заявок на ремонт трубы не поступало. Сейчас течь на трубопроводе устранили», — сообщили в мэрии Березников. Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках затопило канализационными стоками подвал жилого дома №22 по улице Ленина. Жильцы дома записали видео, разместив его в паблике «Плохие новости Березники». Из-за коммунальной аварии на отсыревших от влаги стенах дома выросли грибы, сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...