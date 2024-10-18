Власти Березников объяснили появление грибов на стенах жилой пятиэтажки

Власти Березников прокомментировали ситуацию с грибами, которые выросли на стенах пятиэтажного дома из-за затопленного подвала. В администрации муниципалитета URA.RU пояснили, что грибок появился из-за высокой влажности, а течь уже устранили.
«Домом по проспекту Ленина, 22 с 3 сентября 2024 года управляет АО „ГорТрансРесурс“. Ранее дом обслуживала управляющая компания, которая с 1 июня признана банкротом. В связи с бездействием прежней УК заявок на ремонт трубы не поступало. Сейчас течь на трубопроводе устранили», — сообщили в мэрии Березников.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Березниках затопило канализационными стоками подвал жилого дома №22 по улице Ленина. Жильцы дома записали видео, разместив его в паблике «Плохие новости Березники». Из-за коммунальной аварии на отсыревших от влаги стенах дома выросли грибы, сообщается в telegram-канале «Слуховой анализатор».
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