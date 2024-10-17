Власти Нижневартовска не нашли в школах ни одного квадробера

Департамент образования администрации Нижневартовска (ХМАО) не нашел в городских школах ни одного квадробера. Недавно родители школьников пожаловались на выходки одного из учеников, который якобы мяукал на уроке в кошачьей маске. Однако жалоб в образовательные организации не было, сообщил URA.RU и.о. замглавы Нижневартовска Алексей Моисеенко.
«По информации департамента образования администрации города, в подведомственных образовательных организациях имитирующих поведение животных (квадроберов) среди обучающихся не установлено. Жалоб и обращений в адрес организаций и департамента не поступало», — следует из сообщения.
Недавняя история про квадробера, который якобы приходит в школу в образе кота и мяукает на уроках, вызвала бурные обсуждения у родителей школьников в Нижневартовске. Обеспокоенные взрослые требует проводить в школах беседы с такими учениками. Между тем, в администрации города URA.RU заявили, что подобные квадробике увлечения не допустимы в образовательных организациях.
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