17 октября 2024

Власти Нижневартовска не нашли в школах ни одного квадробера

© Служба новостей «URA.RU»
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Подобные квадробике увлечения запрещены в школах Нижневартовска
Подобные квадробике увлечения запрещены в школах Нижневартовска Фото:

Департамент образования администрации Нижневартовска (ХМАО) не нашел в городских школах ни одного квадробера. Недавно родители школьников пожаловались на выходки одного из учеников, который якобы мяукал на уроке в кошачьей маске. Однако жалоб в образовательные организации не было, сообщил URA.RU и.о. замглавы Нижневартовска Алексей Моисеенко.

«По информации департамента образования администрации города, в подведомственных образовательных организациях имитирующих поведение животных (квадроберов) среди обучающихся не установлено. Жалоб и обращений в адрес организаций и департамента не поступало», — следует из сообщения.

Недавняя история про квадробера, который якобы приходит в школу в образе кота и мяукает на уроках, вызвала бурные обсуждения у родителей школьников в Нижневартовске. Обеспокоенные взрослые требует проводить в школах беседы с такими учениками. Между тем, в администрации города URA.RU заявили, что подобные квадробике увлечения не допустимы в образовательных организациях.

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Департамент образования администрации Нижневартовска (ХМАО) не нашел в городских школах ни одного квадробера. Недавно родители школьников пожаловались на выходки одного из учеников, который якобы мяукал на уроке в кошачьей маске. Однако жалоб в образовательные организации не было, сообщил URA.RU и.о. замглавы Нижневартовска Алексей Моисеенко. «По информации департамента образования администрации города, в подведомственных образовательных организациях имитирующих поведение животных (квадроберов) среди обучающихся не установлено. Жалоб и обращений в адрес организаций и департамента не поступало», — следует из сообщения. Недавняя история про квадробера, который якобы приходит в школу в образе кота и мяукает на уроках, вызвала бурные обсуждения у родителей школьников в Нижневартовске. Обеспокоенные взрослые требует проводить в школах беседы с такими учениками. Между тем, в администрации города URA.RU заявили, что подобные квадробике увлечения не допустимы в образовательных организациях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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