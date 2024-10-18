Российские туристы пытаются спастись из горящего Турецкого отеля: что известно о происшествии

Сегодня, 18 октября, в отеле турецкой Антальи начался пожар, передает турецкое издание Haberler. Российские туристы, находившиеся внутри, оказались заблокированы в своих номерах на пятом этаже. На место происшествия прибыли пожарные. Что известно о происшествии — в материале URA.RU.
Российские туристы пытаются спастись
В турецком пятизвездочном отеле в районе Бельдиби Антальи начался пожар. Об этом сообщает Haberler. Российским туристам, которые не смогли выйти из своих номеров на пятом этаже, пришлось высовываться из окон и просить о помощи.
Ситуация под контролем
Губернатор Антальи Хулуси Шахин заявил, что на место происшествия прибыли пожарные. Сотрудникам специальных служб пришлось ломать забор отеля, чтобы попасть к месту возгорания, передает telegram-канал Shot. Они проводят эвакуацию жильцов отеля по пожарной лестнице.
Губернатор Кемерского района Ахмет Солмаз отметил, что пожар удалось взять под контроль в течение часа. Пожарные продолжают работу на месте ЧП.
Генконсульство России в Анталье следит за ситуацией после пожара в отеле. «В связи с информацией СМИ о пожаре в одном из отелей в провинции Анталья Генконсульство России в Анталье установило контакт с турецкой стороной и представителями туроператора», — передают РИА Новости комментарий генконсульства.
Причина пожара
По словам Шахина, причина пожара выясняется. Предположительно, возгорание началось на кухне отеля.
Однако губернатор отметил, что никакого возгорания не было. Жильцы отеля начали задыхаться в дыму, поэтому и вышли на балконы, добавил он.
Информация о пострадавших
Солмаз сообщил, что пострадавших в результате пожара нет. По его словам, пожарные эвакуировали 20 гостей, и на текущий момент спасают еще 15 постояльцев. Некоторые туристы пострадали от дыма.
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