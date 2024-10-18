Российские туристы пытаются выбраться из горящего отеля в Турции. Видео

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В Турции в пятизвездочном отеле начался пожар (архивное фото)
В Турции в пятизвездочном отеле начался пожар (архивное фото) Фото:

В Турции в пятизвездочном отеле начался пожар. В номерах на пятом этаже заблокированы туристы из России. Россияне высовываются их окон и просят помощи. Об этом сообщил telegram-канал Shot.

«Пожар в пятизвездочном отеле в Турции. Российские туристы <...> заблокированы в номерах на пятом этаже», — сообщил telegram-канал. Количество заблокированных огнем отдыхающих выясняется.

Отмечается, что пожарные уже прибыли на место ЧП. Подъехать к отелю спасателям не удается. Чтобы иметь доступ к месту возгорания, пожарные начали ломать забор отеля.

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В Турции в пятизвездочном отеле начался пожар. В номерах на пятом этаже заблокированы туристы из России. Россияне высовываются их окон и просят помощи. Об этом сообщил telegram-канал Shot. «Пожар в пятизвездочном отеле в Турции. Российские туристы <...> заблокированы в номерах на пятом этаже», — сообщил telegram-канал. Количество заблокированных огнем отдыхающих выясняется. Отмечается, что пожарные уже прибыли на место ЧП. Подъехать к отелю спасателям не удается. Чтобы иметь доступ к месту возгорания, пожарные начали ломать забор отеля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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