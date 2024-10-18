В Турции в пятизвездочном отеле начался пожар (архивное фото)
В Турции в пятизвездочном отеле начался пожар. В номерах на пятом этаже заблокированы туристы из России. Россияне высовываются их окон и просят помощи. Об этом сообщил telegram-канал Shot.
«Пожар в пятизвездочном отеле в Турции. Российские туристы <...> заблокированы в номерах на пятом этаже», — сообщил telegram-канал. Количество заблокированных огнем отдыхающих выясняется.
Отмечается, что пожарные уже прибыли на место ЧП. Подъехать к отелю спасателям не удается. Чтобы иметь доступ к месту возгорания, пожарные начали ломать забор отеля.
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