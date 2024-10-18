В Шадринске потушили пожар, запах гари от которого дошел до центра города

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Пожарные потушили пожар в переулке Элеваторный
Пожарные потушили пожар в переулке Элеваторный Фото:

Пожарные в Шадринске (Курганская область) потушили вечером 18 октября горевшие автошины. Запах гари жители ощущали даже в центре города. Об этом сообщили представители городских властей.

«Запах гари в центре Шадринска является результатом возгорания автопокрышек в переулке Элеваторный. Пожар полностью потушили в 19:55», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Шадринск».

Уточняется, что на месте происшествия работали пожарные. Они потушили открытый огонь в 19:15, отмечает канал.

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Пожарные в Шадринске (Курганская область) потушили вечером 18 октября горевшие автошины. Запах гари жители ощущали даже в центре города. Об этом сообщили представители городских властей. «Запах гари в центре Шадринска является результатом возгорания автопокрышек в переулке Элеваторный. Пожар полностью потушили в 19:55», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Шадринск». Уточняется, что на месте происшествия работали пожарные. Они потушили открытый огонь в 19:15, отмечает канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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