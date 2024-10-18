В Шадринске потушили пожар, запах гари от которого дошел до центра города

Пожарные потушили пожар в переулке Элеваторный
Пожарные в Шадринске (Курганская область) потушили вечером 18 октября горевшие автошины. Запах гари жители ощущали даже в центре города. Об этом сообщили представители городских властей.
«Запах гари в центре Шадринска является результатом возгорания автопокрышек в переулке Элеваторный. Пожар полностью потушили в 19:55», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Шадринск».
Уточняется, что на месте происшествия работали пожарные. Они потушили открытый огонь в 19:15, отмечает канал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!