День Иверской иконы Божией Матери: о чем молиться святыне

26 октября православные отмечают День Иверской иконы Божией Матери

19 октября 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Иверская икона Божией Матери — один из самых почитаемых образов Богородицы в православии Фото: Илья Московец © URA.RU 26 октября православные христиане отмечают День Иверской иконы Божией Матери. Этот праздник посвящен одному из самых почитаемых в православии образов Богородицы. Иверская икона считается чудотворной, ее прославили многочисленные исцеления и чудеса. Подробнее о происхождении, значении праздника, молитвах и приметах — в материале URA.RU. История Иверской иконы Божией Матери Иверская икона Божией Матери — один из самых почитаемых образов Богородицы в православии. Предание гласит, что икону написал евангелист Лука еще при жизни Богородицы. В VIII веке ее перенесли в Иверский монастырь на Афоне (Святая Гора). Икона получила свое название от места своего пребывания — Иверского монастыря. По преданию, она была чудесным образом спасена от пожара, когда один из монахов увидел, что Богородица стоит перед ней, защищая ее от огня. Значение Иверской иконы Иверская икона считается чудотворной, ее прославили многочисленные исцеления и чудеса. Верующие обращаются к ней с мольбами о помощи в различных жизненных ситуациях: о здравии, защите от врагов, спасении от бед. Церковный календарь в октябре 2024: список праздников, значение, традиции Традиции празднования В День Иверской иконы Божией Матери принято: посещать храм: в этот день верующие стараются посетить храм и помолиться перед Иверской иконой; молиться: молитвы перед иконой читаются с особым благоговением, с верой в ее чудотворную силу; приносить цветы: в храмах принято украшать Иверскую икону цветами. Приметы, связанные с Днем Иверской иконы Божией Матери Погодные: если день солнечный — зима будет холодной и морозной, пасмурный, дождливый — зима будет теплой, с частыми оттепелями. Выпавший в этот день снег предвещает снежную и суровую зиму. Если на Иверскую икону ветрено — к холодной зиме. Бытовые: на Иверскую икону нельзя было начинать никаких важных дел, особенно связанных со строительством или ремонтом. Если в этот день сходить в церковь и поставить свечу перед Иверской иконой, то это защитит дом от бед и несчастий. Если девушка в этот день молилась Богородице перед Иверской иконой о хорошем женихе, то ее просьба обязательно будет услышана. Связанные с природой: если журавли летят на юг — к ранней и холодной зиме. Если белки запасают много орехов и грибов — зима будет суровой. Если на Иверскую икону еще не опали все листья с деревьев — зима будет мягкой. Другие: если на Иверскую икону подать милостыню нищему или сделать доброе дело — это принесет удачу и благополучие. Если в этот день заболеть — болезнь будет долгой, а если выздороветь, то недуг больше не вернется.Сны, приснившиеся в ночь на Иверскую икону, считались вещими и могли предсказать будущее. Что можно и нельзя делать в этот день В этот день принято совершать добрые дела, помогать нуждающимся, прощать обиды. Не рекомендуется ссориться и ругаться, заниматься тяжелым трудом, начинать новые дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

26 октября православные христиане отмечают День Иверской иконы Божией Матери. Этот праздник посвящен одному из самых почитаемых в православии образов Богородицы. Иверская икона считается чудотворной, ее прославили многочисленные исцеления и чудеса. Подробнее о происхождении, значении праздника, молитвах и приметах — в материале URA.RU. Иверская икона Божией Матери — один из самых почитаемых образов Богородицы в православии. Предание гласит, что икону написал евангелист Лука еще при жизни Богородицы. В VIII веке ее перенесли в Иверский монастырь на Афоне (Святая Гора). Икона получила свое название от места своего пребывания — Иверского монастыря. По преданию, она была чудесным образом спасена от пожара, когда один из монахов увидел, что Богородица стоит перед ней, защищая ее от огня. Иверская икона считается чудотворной, ее прославили многочисленные исцеления и чудеса. Верующие обращаются к ней с мольбами о помощи в различных жизненных ситуациях: о здравии, защите от врагов, спасении от бед. В День Иверской иконы Божией Матери принято: посещать храм: в этот день верующие стараются посетить храм и помолиться перед Иверской иконой; молиться: молитвы перед иконой читаются с особым благоговением, с верой в ее чудотворную силу; приносить цветы: в храмах принято украшать Иверскую икону цветами. Погодные: если день солнечный — зима будет холодной и морозной, пасмурный, дождливый — зима будет теплой, с частыми оттепелями. Выпавший в этот день снег предвещает снежную и суровую зиму. Если на Иверскую икону ветрено — к холодной зиме. Бытовые: на Иверскую икону нельзя было начинать никаких важных дел, особенно связанных со строительством или ремонтом. Если в этот день сходить в церковь и поставить свечу перед Иверской иконой, то это защитит дом от бед и несчастий. Если девушка в этот день молилась Богородице перед Иверской иконой о хорошем женихе, то ее просьба обязательно будет услышана. Связанные с природой: если журавли летят на юг — к ранней и холодной зиме. Если белки запасают много орехов и грибов — зима будет суровой. Если на Иверскую икону еще не опали все листья с деревьев — зима будет мягкой. Другие: если на Иверскую икону подать милостыню нищему или сделать доброе дело — это принесет удачу и благополучие. Если в этот день заболеть — болезнь будет долгой, а если выздороветь, то недуг больше не вернется.Сны, приснившиеся в ночь на Иверскую икону, считались вещими и могли предсказать будущее. В этот день принято совершать добрые дела, помогать нуждающимся, прощать обиды. Не рекомендуется ссориться и ругаться, заниматься тяжелым трудом, начинать новые дела.