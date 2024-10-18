Совбез ООН проведет два заседания по Украине по запросу России

19 октября 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

Россия запросила заседание СБ ООН о преступлениях ВСУ против курян Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Совете Безопасности ООН пройдут два заседания по Украине. Инициатором проведения заседания является Россия. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, РФ предоставит информацию о преступлениях киевского режима против мирного населения в Курской области. «25 октября в 15:00 по Нью-Йорку мы проводим новое неформальное заседание по „формуле Арриа“ о преступлениях киевского режима против мирных жителей российских регионов, в частности Курской области», — сообщил Полянский в своем telegram-канале. По его словам, будет представлено много доказательств, подтверждающих виновность ВСУ в преступлениях против курян. Также он заявил, что постоянное представительство РФ при ООН запросило «заседание о поставках западного оружия на Украину и их последствиях для перспектив мирного решения украинского кризиса. Предполагается, что заседание пройдет 31 октября. Боевики ВСУ жестоко обращаются с жителями Курской области, насильно сгоняя и увозя их с окраин Суджи, сообщали военкоры российских telegram-каналов. В начале октября житель приграничья рассказал, что польские наемнике, воюющие на стороне ВСУ расстреляли толпу безоружных на глазах у других горожан, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Совете Безопасности ООН пройдут два заседания по Украине. Инициатором проведения заседания является Россия. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, РФ предоставит информацию о преступлениях киевского режима против мирного населения в Курской области. «25 октября в 15:00 по Нью-Йорку мы проводим новое неформальное заседание по „формуле Арриа“ о преступлениях киевского режима против мирных жителей российских регионов, в частности Курской области», — сообщил Полянский в своем telegram-канале. По его словам, будет представлено много доказательств, подтверждающих виновность ВСУ в преступлениях против курян. Также он заявил, что постоянное представительство РФ при ООН запросило «заседание о поставках западного оружия на Украину и их последствиях для перспектив мирного решения украинского кризиса. Предполагается, что заседание пройдет 31 октября. Боевики ВСУ жестоко обращаются с жителями Курской области, насильно сгоняя и увозя их с окраин Суджи, сообщали военкоры российских telegram-каналов. В начале октября житель приграничья рассказал, что польские наемнике, воюющие на стороне ВСУ расстреляли толпу безоружных на глазах у других горожан, передает RT.