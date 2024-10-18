Курганский перевозчик извинился за кондуктора, который хамил пассажирам

В Кургане представитель перевозчика ООО «Транспортная компания» извинился за хамское общение кондуктора с пассажиркой автобуса на маршруте №91. Об этом говорится в ответе на жалобу горожанки.
«С кондуктором автобуса маршрута №91 проведена беседа о необходимости корректного поведения с пассажирами. Руководство предприятия, обслуживающего маршрут, приносит свои извинения», — говорится в ответе на сайте «Обратись».
Жительница Кургана указала в жалобе, что кондуктор ей предложила в автобусе передать банковскую карту через весь салон. Когда женщина отказалась, указав, что автобус полупустой и кондуктор сама может подойти — то выслушала хамскую отповедь в свой адрес.
Ранее в Кургане перевозчик на маршруте №81 провел служебную проверку кондуктора, который хамил пожилым пассажирам. С работником автопредприятия провели разъяснительную беседу.
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