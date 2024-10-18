18 октября 2024

Курганский перевозчик извинился за кондуктора, который хамил пассажирам

© Служба новостей «URA.RU»
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Наказали кондуктора за грубость
Наказали кондуктора за грубость Фото:

В Кургане представитель перевозчика ООО «Транспортная компания» извинился за хамское общение кондуктора с пассажиркой автобуса на маршруте №91. Об этом говорится в ответе на жалобу горожанки.

«С кондуктором автобуса маршрута №91 проведена беседа о необходимости корректного поведения с пассажирами. Руководство предприятия, обслуживающего маршрут, приносит свои извинения», — говорится в ответе на сайте «Обратись».

Жительница Кургана указала в жалобе, что кондуктор ей предложила в автобусе передать банковскую карту через весь салон. Когда женщина отказалась, указав, что автобус полупустой и кондуктор сама может подойти — то выслушала хамскую отповедь в свой адрес.

Ранее в Кургане перевозчик на маршруте №81 провел служебную проверку кондуктора, который хамил пожилым пассажирам. С работником автопредприятия провели разъяснительную беседу.

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В Кургане представитель перевозчика ООО «Транспортная компания» извинился за хамское общение кондуктора с пассажиркой автобуса на маршруте №91. Об этом говорится в ответе на жалобу горожанки. «С кондуктором автобуса маршрута №91 проведена беседа о необходимости корректного поведения с пассажирами. Руководство предприятия, обслуживающего маршрут, приносит свои извинения», — говорится в ответе на сайте «Обратись». Жительница Кургана указала в жалобе, что кондуктор ей предложила в автобусе передать банковскую карту через весь салон. Когда женщина отказалась, указав, что автобус полупустой и кондуктор сама может подойти — то выслушала хамскую отповедь в свой адрес. Ранее в Кургане перевозчик на маршруте №81 провел служебную проверку кондуктора, который хамил пожилым пассажирам. С работником автопредприятия провели разъяснительную беседу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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