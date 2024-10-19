Девелопер из Екатеринбурга выкупит более 550 помещений для застройки в Перми

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Новостройки. Челябинск, дом, стройка, новостройка, многоэтажное строительство
Группа встретилась с собственниками для застройки «Тихого Компроса» (архивное фото) Фото:

Девелопер «Брусника» из Екатеринбурга планирует выкупить 554 помещения для комплексного развития территории (КРТ) «Тихий Компрос» в Перми. Об этом сообщила главный специалист по развитию земельного банка группы Алена Мурзина.

«Планируется покупка 554 помещений. Группа провела собрание с жильцами домов, планируемых к расселению и сносу в рамках КРТ. Более 50% жильцов готовы к контракту и обсуждению цены выкупа», — рассказала Мурзина изданию «Коммерсант Прикамье». На встрече присутствовали 120 собственников, договоры планируется заключить до конца 2024 года.

Сообщалось, что аукцион на право застройки территории «Тихого Компроса» выиграла компания «Комфорт и Функциональность», которая входит в холдинг «Брусника». За возможность работы она заплатила семь миллионов рублей.

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Девелопер «Брусника» из Екатеринбурга планирует выкупить 554 помещения для комплексного развития территории (КРТ) «Тихий Компрос» в Перми. Об этом сообщила главный специалист по развитию земельного банка группы Алена Мурзина. «Планируется покупка 554 помещений. Группа провела собрание с жильцами домов, планируемых к расселению и сносу в рамках КРТ. Более 50% жильцов готовы к контракту и обсуждению цены выкупа», — рассказала Мурзина изданию «Коммерсант Прикамье». На встрече присутствовали 120 собственников, договоры планируется заключить до конца 2024 года. Сообщалось, что аукцион на право застройки территории «Тихого Компроса» выиграла компания «Комфорт и Функциональность», которая входит в холдинг «Брусника». За возможность работы она заплатила семь миллионов рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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