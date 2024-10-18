В Тюменской области рыбак провалился под тонкий лед и утонул

Тонкий лед стал смертельным для тюменца
В Нижнетавдинском районе на озере Малое Аракчино утонул мужчина. Он вышел порыбачить на тонкий лед и провалился в воду, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.
«Тонкий лёд привел к трагедии. 18 октября 2024 года поступило сообщение о том, что в Нижнетавдинском районе на озере Малое Аракчино пропал рыбак 1976 года рождения… Тело рыбака было найдено и извлечено из воды», — написано в telegram-канале ведомства.
Мужчину все эти дни искали полицейские и водолазы ТОСЭР. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Темы Тюмени» и будьте в теме!