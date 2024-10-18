18 октября 2024

В Тюменской области рыбак провалился под тонкий лед и утонул

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Тонкий лед стал смертельным для тюменца
Тонкий лед стал смертельным для тюменца Фото:

В Нижнетавдинском районе на озере Малое Аракчино утонул мужчина. Он вышел порыбачить на тонкий лед и провалился в воду, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области.

«Тонкий лёд привел к трагедии. 18 октября 2024 года поступило сообщение о том, что в Нижнетавдинском районе на озере Малое Аракчино пропал рыбак 1976 года рождения… Тело рыбака было найдено и извлечено из воды», — написано в telegram-канале ведомства.

Мужчину все эти дни искали полицейские и водолазы ТОСЭР. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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В Нижнетавдинском районе на озере Малое Аракчино утонул мужчина. Он вышел порыбачить на тонкий лед и провалился в воду, сообщили в ГУ МЧС России по Тюменской области. «Тонкий лёд привел к трагедии. 18 октября 2024 года поступило сообщение о том, что в Нижнетавдинском районе на озере Малое Аракчино пропал рыбак 1976 года рождения… Тело рыбака было найдено и извлечено из воды», — написано в telegram-канале ведомства. Мужчину все эти дни искали полицейские и водолазы ТОСЭР. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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