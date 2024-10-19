В Санкт-Петербурге сбили беспилотник: почему БПЛА летают так далеко от границы

«Фонтанка»: в Петербурге силы ПВО сбили беспилотник

19 октября 2024 в 14:21 Размер текста - 17 +

По словам военного эксперта, БПЛА в крупные города часто запускают с территории России Фото: Стас Этвеш © URA.RU Утром 19 октября в Санкт-Петербурге был сбит украинский беспилотник, сообщала «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы города. По словам полковника в отставке и военного обозревателя Виктора Литовкина, иногда дроны ВСУ отправляют не с Украины, а прямо из России — через украинских агентов.



«До туда, думаете, с Украины долетят? Беспилотники летают не только с территории Украины, не только из стран Прибалтики, но и с территории России, их могут запускать с ближайших к тому или иному населенному пункту территорий», — рассказал URA.RU Литовкин. Дело в том, что дальность полета беспилотников зависит от их класса: есть аппараты, которые летают на дальние расстояния, а есть те, что на ближние, рассказал полковник в отставке. До городов долетают именно вторые. Запускают беспилотники из России, считает Литовкин. «Это могут быть агенты Главного управления разведки Украины, или Службы безопасности, могут быть купленные наши сограждане», — подметил обозреватель. Литовкин считает, что дрон необязательно покупать или импортировать полностью. Все дело в том, что собрать его можно и самостоятельно из подручных материалов, а также можно заказать детали по отдельности. В таком случае по ним не будет понятно их предназначение.



БПЛА был сбит в Санкт-Петербурге утром 19 октября, передавала «Фонтанка». По сообщению СМИ, местные жители слышали хлопки, после которых без электричества остались около 300 домов. Корреспондент URA.RU направлял запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 19 октября в Санкт-Петербурге был сбит украинский беспилотник, сообщала «Фонтанка» со ссылкой на экстренные службы города. По словам полковника в отставке и военного обозревателя Виктора Литовкина, иногда дроны ВСУ отправляют не с Украины, а прямо из России — через украинских агентов. «До туда, думаете, с Украины долетят? Беспилотники летают не только с территории Украины, не только из стран Прибалтики, но и с территории России, их могут запускать с ближайших к тому или иному населенному пункту территорий», — рассказал URA.RU Литовкин. Дело в том, что дальность полета беспилотников зависит от их класса: есть аппараты, которые летают на дальние расстояния, а есть те, что на ближние, рассказал полковник в отставке. До городов долетают именно вторые. Запускают беспилотники из России, считает Литовкин. «Это могут быть агенты Главного управления разведки Украины, или Службы безопасности, могут быть купленные наши сограждане», — подметил обозреватель. Литовкин считает, что дрон необязательно покупать или импортировать полностью. Все дело в том, что собрать его можно и самостоятельно из подручных материалов, а также можно заказать детали по отдельности. В таком случае по ним не будет понятно их предназначение. БПЛА был сбит в Санкт-Петербурге утром 19 октября, передавала «Фонтанка». По сообщению СМИ, местные жители слышали хлопки, после которых без электричества остались около 300 домов. Корреспондент URA.RU направлял запрос в Минобороны для уточнения информации. Ответ ожидается.