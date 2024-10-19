Baza: ВСУ атаковали завод в Брянске, на котором производят полупроводники

Беспилотники ВСУ атаковали завод по производству микроэлектроники в Брянске. Уточняется, что это уже третий случай атаки на здание.
«БПЛА атаковал завод микроэлектроники „Кремний Эл“ в Брянске». — сообщает telegram-канал Baza. Согласно словам свидетелей, после атаки беспилотного летательного аппарата в здании завода вспыхнул пожар. Администрация города отметила, что в связи с работами по ликвидации огня Красноармейская улица была перекрыта на несколько часов.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается.
Ранее ВСУ провели масштабную атаку на Брянскую область. Вследствие детонации взрывного устройства, находившегося на сбитом беспилотном летательном аппарате, произошло возгорание в чердачной части нежилого здания
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