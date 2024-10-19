Происшествия Baza: ВСУ атаковали завод в Брянске, на котором производят полупроводники 19 октября 2024 в 14:25 Размер текста - 17 + На заводе атакованном беспилотником ВСУ произошел пожар Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники ВСУ атаковали завод по производству микроэлектроники в Брянске. Уточняется, что это уже третий случай атаки на здание. «БПЛА атаковал завод микроэлектроники „Кремний Эл“ в Брянске». — сообщает telegram-канал Baza. Согласно словам свидетелей, после атаки беспилотного летательного аппарата в здании завода вспыхнул пожар. Администрация города отметила, что в связи с работами по ликвидации огня Красноармейская улица была перекрыта на несколько часов. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается. Ранее ВСУ провели масштабную атаку на Брянскую область. Вследствие детонации взрывного устройства, находившегося на сбитом беспилотном летательном аппарате, произошло возгорание в чердачной части нежилого здания Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Беспилотники ВСУ атаковали завод по производству микроэлектроники в Брянске. Уточняется, что это уже третий случай атаки на здание. «БПЛА атаковал завод микроэлектроники „Кремний Эл“ в Брянске». — сообщает telegram-канал Baza. Согласно словам свидетелей, после атаки беспилотного летательного аппарата в здании завода вспыхнул пожар. Администрация города отметила, что в связи с работами по ликвидации огня Красноармейская улица была перекрыта на несколько часов. Корреспондент URA.RU направил запрос в Министерство обороны РФ. Ответ ожидается. Ранее ВСУ провели масштабную атаку на Брянскую область. Вследствие детонации взрывного устройства, находившегося на сбитом беспилотном летательном аппарате, произошло возгорание в чердачной части нежилого здания {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям