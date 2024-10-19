ВСУ совершили массовую атаку на Брянскую область, начался пожар

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БПЛА ВСУ совершили атаку на Брянскую область
БПЛА ВСУ совершили атаку на Брянскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские силы атаковали Брянскую область, в результате чего загорелось нежилое здание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. <...> В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание», — написал Богомаз в своем официальном telegram-канале.

Пожар был ликвидирован, никто не пострадал. Всего на данный момент над территорией Брянской области уничтожено семь дронов ВСУ. 

Ранее в Брянской области был обезврежен украинский авиационный снаряд мощностью 100 килограммов в тротиловом эквиваленте, пишет RT. Губернатор региона Александр Богомаз поблагодарил принимавшие участие в обезвреживании экстренные службы и сообщил, что ни разрушений, ни пострадавших в результате этих действий нет.

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Украинские силы атаковали Брянскую область, в результате чего загорелось нежилое здание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. <...> В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание», — написал Богомаз в своем официальном telegram-канале. Пожар был ликвидирован, никто не пострадал. Всего на данный момент над территорией Брянской области уничтожено семь дронов ВСУ.  Ранее в Брянской области был обезврежен украинский авиационный снаряд мощностью 100 килограммов в тротиловом эквиваленте, пишет RT. Губернатор региона Александр Богомаз поблагодарил принимавшие участие в обезвреживании экстренные службы и сообщил, что ни разрушений, ни пострадавших в результате этих действий нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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