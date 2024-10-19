ВСУ совершили массовую атаку на Брянскую область, начался пожар

Украинские силы атаковали Брянскую область, в результате чего загорелось нежилое здание. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Сегодняшней ночью враг совершил массированную террористическую атаку по территории нашей области. <...> В результате детонации взрывного устройства сбитого беспилотника в чердачной части нежилого здания произошло возгорание», — написал Богомаз в своем официальном telegram-канале.
Пожар был ликвидирован, никто не пострадал. Всего на данный момент над территорией Брянской области уничтожено семь дронов ВСУ.
Ранее в Брянской области был обезврежен украинский авиационный снаряд мощностью 100 килограммов в тротиловом эквиваленте, пишет RT. Губернатор региона Александр Богомаз поблагодарил принимавшие участие в обезвреживании экстренные службы и сообщил, что ни разрушений, ни пострадавших в результате этих действий нет.
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