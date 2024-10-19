ВС РФ освободили Зоряное в ДНР

Группировка "Южная" освободила Зоряное, сообщили в МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВС РФ освободили Зоряное (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.
«В результате успешных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное», — заявили в Минобороны РФ. Зоряное находится в Донецкой Народной Республике на пути к населенному пункту Кураховка и рядом с городом Горняк.
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