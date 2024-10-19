ВС РФ освободили Зоряное в ДНР

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Группировка "Южная" освободила Зоряное, сообщили в МО РФ
Группировка "Южная" освободила Зоряное, сообщили в МО РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ВС РФ освободили Зоряное (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате успешных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное», — заявили в Минобороны РФ. Зоряное находится в Донецкой Народной Республике на пути к населенному пункту Кураховка и рядом с городом Горняк.

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ВС РФ освободили Зоряное (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны России. «В результате успешных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Зоряное», — заявили в Минобороны РФ. Зоряное находится в Донецкой Народной Республике на пути к населенному пункту Кураховка и рядом с городом Горняк.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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