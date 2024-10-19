В Ростове-на-Дону загорелся цех в промзоне

19 октября 2024 в 16:31 Размер текста - 17 +

В Ростове-на-Дону горит 900 квадратных метров цеха в промзоне Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Ростове-на-Дону произошло возгорание в цехе по производству металлопластиковых окон. Об этом рассказали в МЧС России. «В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России тушат пожар в промзоне», — передает telegram-канал МЧС. Так, пожар произошел на 900 квадратных метрах в цехе по производству металлопластиковых окон. Раненых не обнаружено, на данный момент на месте проводят работы четыре единицы техники и 20 пожарных. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ростове-на-Дону произошло возгорание в цехе по производству металлопластиковых окон. Об этом рассказали в МЧС России. «В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России тушат пожар в промзоне», — передает telegram-канал МЧС. Так, пожар произошел на 900 квадратных метрах в цехе по производству металлопластиковых окон. Раненых не обнаружено, на данный момент на месте проводят работы четыре единицы техники и 20 пожарных.