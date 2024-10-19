В Ростове-на-Дону загорелся цех в промзоне

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Пожар, Шоссе Тюнина. Курган, пожар, огонь
В Ростове-на-Дону горит 900 квадратных метров цеха в промзоне Фото:

В Ростове-на-Дону произошло возгорание в цехе по производству металлопластиковых окон. Об этом рассказали в МЧС России.

«В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России тушат пожар в промзоне», — передает telegram-канал МЧС. Так, пожар произошел на 900 квадратных метрах в цехе по производству металлопластиковых окон. Раненых не обнаружено, на данный момент на месте проводят работы четыре единицы техники и 20 пожарных.

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В Ростове-на-Дону произошло возгорание в цехе по производству металлопластиковых окон. Об этом рассказали в МЧС России. «В Ростове-на-Дону сотрудники МЧС России тушат пожар в промзоне», — передает telegram-канал МЧС. Так, пожар произошел на 900 квадратных метрах в цехе по производству металлопластиковых окон. Раненых не обнаружено, на данный момент на месте проводят работы четыре единицы техники и 20 пожарных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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