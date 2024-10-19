Иран обвинили в покушении на Нетаньяху

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Иран запустил беспилотник, чтобы убить Беньямина Нетаньяху, передает телеканал «12» Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

В попытке покушения на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху виновен Иран, который запустил беспилотник в сторону дома премьера в Кейсарии 19 октября. Об этом сообщает телеканал «12».

«Иран пытался устранить премьер-министра Израиля», — заявил источник. Информацию передает телеканал.

Ливанская сторона 19 октября запустила три дрона в сторону Израиля, сообщили в пресс-службе израильской армии. Два из них удалось перехватить, еще один врезался в здание в районе города в Израиле Кейсария. Советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман сообщил, что попытка покушения не привела к жертвам или пострадавшим. Сам Нетаньяху и его жена находились в этот момент не дома, передает RT.

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В попытке покушения на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху виновен Иран, который запустил беспилотник в сторону дома премьера в Кейсарии 19 октября. Об этом сообщает телеканал «12». «Иран пытался устранить премьер-министра Израиля», — заявил источник. Информацию передает телеканал. Ливанская сторона 19 октября запустила три дрона в сторону Израиля, сообщили в пресс-службе израильской армии. Два из них удалось перехватить, еще один врезался в здание в районе города в Израиле Кейсария. Советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман сообщил, что попытка покушения не привела к жертвам или пострадавшим. Сам Нетаньяху и его жена находились в этот момент не дома, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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