Иран обвинили в покушении на Нетаньяху

В попытке покушения на премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху виновен Иран, который запустил беспилотник в сторону дома премьера в Кейсарии 19 октября. Об этом сообщает телеканал «12».
«Иран пытался устранить премьер-министра Израиля», — заявил источник. Информацию передает
Ливанская сторона 19 октября запустила три дрона в сторону Израиля, сообщили в пресс-службе израильской армии. Два из них удалось перехватить, еще один врезался в здание в районе города в Израиле Кейсария. Советник офиса главы израильского кабмина Дмитрий Гендельман сообщил, что попытка покушения не привела к жертвам или пострадавшим. Сам Нетаньяху и его жена находились в этот момент не дома, передает RT.
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