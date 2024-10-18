Многодетная семья Шпак из Краснокамского округа Пермского края стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Награду она получила в Кремлевском дворце, рассказал пермский губернатор Дмитрий Махонин.
«Семья Шпак получила награду в Кремлевском дворце. Она стала победителем Всероссийского конкурса „Семья года“ в номинации „Многодетная семья“. Все вместе они поднялись на сцену с другими победителями со всей России», — рассказал Махонин в своем telegram-канале.
Мечта о большой семье у Натальи и Владимира появилась после рождения первенца. На данный момент они воспитывают десять детей, из них семеро — приемные. Старшие сыновья стали военными.
Семья Шпак победила в номинации «Многодетная семья»
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Многодетная семья Шпак из Краснокамского округа Пермского края стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Награду она получила в Кремлевском дворце, рассказал пермский губернатор Дмитрий Махонин. «Семья Шпак получила награду в Кремлевском дворце. Она стала победителем Всероссийского конкурса „Семья года“ в номинации „Многодетная семья“. Все вместе они поднялись на сцену с другими победителями со всей России», — рассказал Махонин в своем telegram-канале. Мечта о большой семье у Натальи и Владимира появилась после рождения первенца. На данный момент они воспитывают десять детей, из них семеро — приемные. Старшие сыновья стали военными.