18 октября 2024

Пермская многодетная семья победила во Всероссийском конкурсе «Семья года». Фото

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Нарушение режима самоизоляции жителями города. Курган, многодетная семья, семья, дети, самокат, подростки с родителями
В семье 10 детей, семеро из которых — приемные (архивное фото) Фото:

Многодетная семья Шпак из Краснокамского округа Пермского края стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Награду она получила в Кремлевском дворце, рассказал пермский губернатор Дмитрий Махонин.

«Семья Шпак получила награду в Кремлевском дворце. Она стала победителем Всероссийского конкурса „Семья года“ в номинации „Многодетная семья“. Все вместе они поднялись на сцену с другими победителями со всей России», — рассказал Махонин в своем telegram-канале.

Мечта о большой семье у Натальи и Владимира появилась после рождения первенца. На данный момент они воспитывают десять детей, из них семеро — приемные. Старшие сыновья стали военными.

Семья Шпак победила в номинации «Многодетная семья»
Семья Шпак победила в номинации «Многодетная семья»
Фото:

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Многодетная семья Шпак из Краснокамского округа Пермского края стала победителем Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодетная семья». Награду она получила в Кремлевском дворце, рассказал пермский губернатор Дмитрий Махонин. «Семья Шпак получила награду в Кремлевском дворце. Она стала победителем Всероссийского конкурса „Семья года“ в номинации „Многодетная семья“. Все вместе они поднялись на сцену с другими победителями со всей России», — рассказал Махонин в своем telegram-канале. Мечта о большой семье у Натальи и Владимира появилась после рождения первенца. На данный момент они воспитывают десять детей, из них семеро — приемные. Старшие сыновья стали военными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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