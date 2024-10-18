18 октября 2024

В Кургане восстановили движение по улице Свердлова

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет распространялся на все виды транспортных средств, которыми владеют курганцы
Запрет распространялся на все виды транспортных средств, которыми владеют курганцы Фото:

Движение по улице Свердлова в Кургане было восстановлено после проведения ремонтных работ на участке. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».

«Проведены ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе. Улица Свердлова в районе дома №15 открыта для движения», — написано в telegram-канале коммунальщиков.

Ограничение было введено 15 октября. Из-за этого маршрут нескольких городских автобусов был изменен.

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Движение по улице Свердлова в Кургане было восстановлено после проведения ремонтных работ на участке. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз». «Проведены ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе. Улица Свердлова в районе дома №15 открыта для движения», — написано в telegram-канале коммунальщиков. Ограничение было введено 15 октября. Из-за этого маршрут нескольких городских автобусов был изменен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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