В Кургане восстановили движение по улице Свердлова

Запрет распространялся на все виды транспортных средств, которыми владеют курганцы
Движение по улице Свердлова в Кургане было восстановлено после проведения ремонтных работ на участке. Об этом сообщила пресс-служба АО «Водный союз».
«Проведены ремонтно-восстановительные работы на трубопроводе. Улица Свердлова в районе дома №15 открыта для движения», — написано в telegram-канале коммунальщиков.
Ограничение было введено 15 октября. Из-за этого маршрут нескольких городских автобусов был изменен.
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