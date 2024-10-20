«Бери, бери, если умрешь, я не виноват»: жители Орла сняли на видео сбитый беспилотник ВСУ

В Орловской области местные жители Орла нашли обломки сбитого беспилотника. Молодые люди начали обсуждать, стоит ли забирать детали от дрона себе. Пока один пытался донести мысль о том, что эта хорошая идея, второй трезво рассудил, что БПЛА может взорваться. Об этом сообщает Baza.
«Бери, бери, бери! Если [***] умрешь, я не виноват», — отмечает один из очевидцев на кадрах. Их прикладывают авторы telegram-канала. В это же время остальные люди среди обломков обращают внимание на двигатель, новый генератор и масляный фильтр.
Ранее губернатор региона Андрей Клычков заявил, что на днях были сбиты 11 дронов. Он также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.