«Бери, бери, если умрешь, я не виноват»: жители Орла сняли на видео сбитый беспилотник ВСУ

Baza: жители Орла обнаружили обломки сбитого беспилотника и сняли видео

20 октября 2024 в 09:46 Размер текста - 17 +

В Орловской области молодые люди обнаружили обломки беспилотника Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Орловской области местные жители Орла нашли обломки сбитого беспилотника. Молодые люди начали обсуждать, стоит ли забирать детали от дрона себе. Пока один пытался донести мысль о том, что эта хорошая идея, второй трезво рассудил, что БПЛА может взорваться. Об этом сообщает Baza. «Бери, бери, бери! Если [***] умрешь, я не виноват», — отмечает один из очевидцев на кадрах. Их прикладывают авторы telegram-канала. В это же время остальные люди среди обломков обращают внимание на двигатель, новый генератор и масляный фильтр. Ранее губернатор региона Андрей Клычков заявил, что на днях были сбиты 11 дронов. Он также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Орловской области местные жители Орла нашли обломки сбитого беспилотника. Молодые люди начали обсуждать, стоит ли забирать детали от дрона себе. Пока один пытался донести мысль о том, что эта хорошая идея, второй трезво рассудил, что БПЛА может взорваться. Об этом сообщает Baza. «Бери, бери, бери! Если [***] умрешь, я не виноват», — отмечает один из очевидцев на кадрах. Их прикладывают авторы telegram-канала. В это же время остальные люди среди обломков обращают внимание на двигатель, новый генератор и масляный фильтр. Ранее губернатор региона Андрей Клычков заявил, что на днях были сбиты 11 дронов. Он также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.