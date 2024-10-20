«Бери, бери, если умрешь, я не виноват»: жители Орла сняли на видео сбитый беспилотник ВСУ

Baza: жители Орла обнаружили обломки сбитого беспилотника и сняли видео
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В Орловской области молодые люди обнаружили обломки беспилотника Фото:

В Орловской области местные жители Орла нашли обломки сбитого беспилотника. Молодые люди начали обсуждать, стоит ли забирать детали от дрона себе. Пока один пытался донести мысль о том, что эта хорошая идея, второй трезво рассудил, что БПЛА может взорваться. Об этом сообщает Baza.

«Бери, бери, бери! Если [***] умрешь, я не виноват», — отмечает один из очевидцев на кадрах. Их прикладывают авторы telegram-канала. В это же время остальные люди среди обломков обращают внимание на двигатель, новый генератор и масляный фильтр.

Ранее губернатор региона Андрей Клычков заявил, что на днях были сбиты 11 дронов. Он также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.

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В Орловской области местные жители Орла нашли обломки сбитого беспилотника. Молодые люди начали обсуждать, стоит ли забирать детали от дрона себе. Пока один пытался донести мысль о том, что эта хорошая идея, второй трезво рассудил, что БПЛА может взорваться. Об этом сообщает Baza. «Бери, бери, бери! Если [***] умрешь, я не виноват», — отмечает один из очевидцев на кадрах. Их прикладывают авторы telegram-канала. В это же время остальные люди среди обломков обращают внимание на двигатель, новый генератор и масляный фильтр. Ранее губернатор региона Андрей Клычков заявил, что на днях были сбиты 11 дронов. Он также добавил, что в результате инцидента никто не пострадал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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