Украина атаковала промышленное предприятие в Нижегородской области, есть раненые

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Украинский беспилотник прилетел в промзону в Нижегородской области
Украинский беспилотник прилетел в промзону в Нижегородской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 20 октября ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, добавив, что ранения получили четверо сотрудников.

«Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны», — сообщил Никитин в своем telegram-канале. По его словам, четыре работника пожарной службы, которая находится на территории промышленного предприятия, были госпитализированы с осколочными ранениями. Врачи оказали необходимую помощь и отправили их на домашнее лечение. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.

Утром 20 октября в районе Дзержинска сработала система противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. По рассказам очевидцев, первые взрывы прогремели около 3:30 и продолжались минимум до 05:00.

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В ночь на 20 октября ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, добавив, что ранения получили четверо сотрудников. «Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны», — сообщил Никитин в своем telegram-канале. По его словам, четыре работника пожарной службы, которая находится на территории промышленного предприятия, были госпитализированы с осколочными ранениями. Врачи оказали необходимую помощь и отправили их на домашнее лечение. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы. Утром 20 октября в районе Дзержинска сработала система противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. По рассказам очевидцев, первые взрывы прогремели около 3:30 и продолжались минимум до 05:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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