Украина атаковала промышленное предприятие в Нижегородской области, есть раненые

В ночь на 20 октября ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин, добавив, что ранения получили четверо сотрудников.
«Ночью средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку БПЛА на территории дзержинской промзоны», — сообщил Никитин в своем telegram-канале. По его словам, четыре работника пожарной службы, которая находится на территории промышленного предприятия, были госпитализированы с осколочными ранениями. Врачи оказали необходимую помощь и отправили их на домашнее лечение. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы.
Утром 20 октября в районе Дзержинска сработала система противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. По рассказам очевидцев, первые взрывы прогремели около 3:30 и продолжались минимум до 05:00.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.