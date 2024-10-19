«ОН»: жители Нижегородской области сообщили об атаке БПЛА. Фото

20 октября 2024 в 07:15 Размер текста - 17 +

В Нижегородской области сработала система ПВО (архивное фото) Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ В Нижегородской области в районе Дзержинска сработала система противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Об этом сообщают очевидцы. Официально Минобороны РФ данную информацию пока не подтвердили. «Жители Дзержинска в Нижегородской области сообщают о работе ПВО из-за атаки беспилотников», — передает telegram-канал «Осторожно новости». В Минобороны пока не сообщали об этом. URA.RU отправило запрос в военное ведомство. Ответ ожидается. Этой ночью глава Москвы Сергей Собянин сообщал о работе ПВО в столице. Информации о пострадавших не поступало. В районе Дзержинска сообщили о работе ПВО Фото: telegram-канал «Осторожно новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижегородской области в районе Дзержинска сработала система противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Об этом сообщают очевидцы. Официально Минобороны РФ данную информацию пока не подтвердили. «Жители Дзержинска в Нижегородской области сообщают о работе ПВО из-за атаки беспилотников», — передает telegram-канал «Осторожно новости». В Минобороны пока не сообщали об этом. URA.RU отправило запрос в военное ведомство. Ответ ожидается. Этой ночью глава Москвы Сергей Собянин сообщал о работе ПВО в столице. Информации о пострадавших не поступало.