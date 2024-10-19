19 октября 2024

«ОН»: жители Нижегородской области сообщили об атаке БПЛА. Фото

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В Нижегородской области сработала система ПВО (архивное фото) Фото:

В Нижегородской области в районе Дзержинска сработала система противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Об этом сообщают очевидцы. Официально Минобороны РФ данную информацию пока не подтвердили.

«Жители Дзержинска в Нижегородской области сообщают о работе ПВО из-за атаки беспилотников», — передает telegram-канал «Осторожно новости». В Минобороны пока не сообщали об этом.

URA.RU отправило запрос в военное ведомство. Ответ ожидается.

Этой ночью глава Москвы Сергей Собянин сообщал о работе ПВО в столице. Информации о пострадавших не поступало.

В районе Дзержинска сообщили о работе ПВО
В районе Дзержинска сообщили о работе ПВО
Фото:

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В Нижегородской области в районе Дзержинска сработала система противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Об этом сообщают очевидцы. Официально Минобороны РФ данную информацию пока не подтвердили. «Жители Дзержинска в Нижегородской области сообщают о работе ПВО из-за атаки беспилотников», — передает telegram-канал «Осторожно новости». В Минобороны пока не сообщали об этом. URA.RU отправило запрос в военное ведомство. Ответ ожидается. Этой ночью глава Москвы Сергей Собянин сообщал о работе ПВО в столице. Информации о пострадавших не поступало.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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