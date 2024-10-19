В Нижегородской области в районе Дзержинска сработала система противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Об этом сообщают очевидцы. Официально Минобороны РФ данную информацию пока не подтвердили.
«Жители Дзержинска в Нижегородской области сообщают о работе ПВО из-за атаки беспилотников», — передает telegram-канал «Осторожно новости». В Минобороны пока не сообщали об этом.
URA.RU отправило запрос в военное ведомство. Ответ ожидается.
Этой ночью глава Москвы Сергей Собянин сообщал о работе ПВО в столице. Информации о пострадавших не поступало.
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