19 октября 2024

360: в Нижегородской области прогремели мощные взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывы продолжались до пяти часов утра
Взрывы продолжались до пяти часов утра Фото:

В Дзержинске Нижегородской области прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают жители населенного пункта.

«В Дзержинске Нижегородской области прозвучала серия взрывов <...>. По рассказам очевидцев, первые взрывы прогремели около 3:30 и продолжались минимум до 05:00», — передает 360.ru.

Также там добавили, что некоторые жители слышали звуки стрельбы и летящих БПЛА. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.

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В Дзержинске Нижегородской области прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают жители населенного пункта. «В Дзержинске Нижегородской области прозвучала серия взрывов <...>. По рассказам очевидцев, первые взрывы прогремели около 3:30 и продолжались минимум до 05:00», — передает 360.ru. Также там добавили, что некоторые жители слышали звуки стрельбы и летящих БПЛА. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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