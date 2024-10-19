360: в Нижегородской области прогремели мощные взрывы

Взрывы продолжались до пяти часов утра
В Дзержинске Нижегородской области прогремело несколько взрывов. Об этом сообщают жители населенного пункта.
«В Дзержинске Нижегородской области прозвучала серия взрывов <...>. По рассказам очевидцев, первые взрывы прогремели около 3:30 и продолжались минимум до 05:00», — передает 360.ru.
Также там добавили, что некоторые жители слышали звуки стрельбы и летящих БПЛА. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на него ожидается.
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