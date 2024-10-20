Вучич поговорил с Путиным впервые за два с половиной года

Глава Сербии Александр Вучич провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, поблагодарив его за поздравления с 80-й годовщиной освобождения Белграда от немецких войск. Вучич отметил, что народ Сербии ценит вклад Красной армии в освобождение города.
«Я поблагодарил президента Путина за поздравления и выразил благодарность Сербии и нашего народа подразделениям Красной армии, которые совместно с сербскими подразделениями участвовали в освобождении столицы», — написал Вучич на своей странице в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещенной). Телефонный разговор состоялся на фоне подготовки к торжествам в честь юбилея.
Ранее Александр Вучич заявлял о готовности обсудить с Владимиром Путиным 80-летнюю годовщину освобождения Белграда и двусторонние отношения. Последние переговоры между двумя лидерами состоялись 2,5 года назад.
С 23 сентября представители посольства России и Сербии возлагали цветы к памятникам советским воинам-освободителям в различных городах. День освобождения Сербии от немецких войск отмечается 20 октября 1944 года, когда советские войска и партизаны Югославии вели бои за Белград. В центре города расположен мемориал в честь погибших. На территории Югославии похоронены более семи тысяч солдат Красной армии.
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