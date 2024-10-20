МВФ ухудшил прогнозы по окончанию конфликта на Украине

В случае наиболее неблагоприятного развития событий конфликт на Украине может завершиться в середине 2026 года, как утверждается в новом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). Ранее эксперты давали другой прогноз — конец 2025 года.
«При негативном сценарии этого года конфликт может завершиться в середине 2026 года», — говорится в сообщении МВФ. Ранее ожидалось, что конфликт продлится до конца 2025 года. В публикации говорится, что украинские власти будут вынуждены увеличить оборонные расходы в бюджете на следующий год, вследствие ухудшения социальных и экономических условий, а также нехватки рабочей силы.
Президент России Владимир Путин 18 октября подчеркнул, что сроки окончания СВО сложно определить, и Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно скорее. Глава правительства Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, выразил уверенность в возможном скором разрешении конфликта, отметив, что на предстоящем саммите Евросоюза в Брюсселе будут обсуждаться вопросы, касающиеся Украины и НАТО, что потребует от Киева серьезных уступок, передает «Национальная служба новостей».
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В случае наиболее неблагоприятного развития событий конфликт на Украине может завершиться в середине 2026 года, как утверждается в новом прогнозе Международного валютного фонда (МВФ). Ранее эксперты давали другой прогноз — конец 2025 года. «При негативном сценарии этого года конфликт может завершиться в середине 2026 года», — говорится в сообщении МВФ. Ранее ожидалось, что конфликт продлится до конца 2025 года. В публикации говорится, что украинские власти будут вынуждены увеличить оборонные расходы в бюджете на следующий год, вследствие ухудшения социальных и экономических условий, а также нехватки рабочей силы. Президент России Владимир Путин 18 октября подчеркнул, что сроки окончания СВО сложно определить, и Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно скорее. Глава правительства Словакии Роберт Фицо, в свою очередь, выразил уверенность в возможном скором разрешении конфликта, отметив, что на предстоящем саммите Евросоюза в Брюсселе будут обсуждаться вопросы, касающиеся Украины и НАТО, что потребует от Киева серьезных уступок, передает «Национальная служба новостей».