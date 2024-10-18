Путин: сроки завершения специальной военной операции — «сложная и контрпродуктивная вещь»

Путин заявил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно быстрее
Президент России Владимир Путин заявил, что сроки завершения специальной военной операции — «сложная и контрпродуктивная вещь». Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Эту позицию он высказал на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС
«Россия понимает, что конфликт на Украине является „раздражителем“ в мировых делах, и стремится завершить его миром как можно быстрее» — сказал Владимир Путин на встрече. Ее трансляция велась на телеканале «Россия-24».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.