Путин: сроки завершения специальной военной операции — «сложная и контрпродуктивная вещь»

Путин: сроки завершения СВО — «сложная и контрпродуктивная вещь»

18 октября 2024 в 19:24 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно быстрее Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин заявил, что сроки завершения специальной военной операции — «сложная и контрпродуктивная вещь». Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Эту позицию он высказал на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС «Россия понимает, что конфликт на Украине является „раздражителем“ в мировых делах, и стремится завершить его миром как можно быстрее» — сказал Владимир Путин на встрече. Ее трансляция велась на телеканале «Россия-24». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что сроки завершения специальной военной операции — «сложная и контрпродуктивная вещь». Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Эту позицию он высказал на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС «Россия понимает, что конфликт на Украине является „раздражителем“ в мировых делах, и стремится завершить его миром как можно быстрее» — сказал Владимир Путин на встрече. Ее трансляция велась на телеканале «Россия-24».