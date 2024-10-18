Путин: сроки завершения специальной военной операции — «сложная и контрпродуктивная вещь»

Путин: сроки завершения СВО — «сложная и контрпродуктивная вещь»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно быстрее Фото:

Президент России Владимир Путин заявил, что сроки завершения специальной военной операции — «сложная и контрпродуктивная вещь». Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Эту позицию он высказал на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС

«Россия понимает, что конфликт на Украине является „раздражителем“ в мировых делах, и стремится завершить его миром как можно быстрее» — сказал Владимир Путин на встрече. Ее трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин заявил, что сроки завершения специальной военной операции — «сложная и контрпродуктивная вещь». Россия стремится завершить конфликт на Украине как можно быстрее. Эту позицию он высказал на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС «Россия понимает, что конфликт на Украине является „раздражителем“ в мировых делах, и стремится завершить его миром как можно быстрее» — сказал Владимир Путин на встрече. Ее трансляция велась на телеканале «Россия-24».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...