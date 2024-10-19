19 октября 2024

Челябинский завод выплатит работнику 650 тысяч рублей за увечья

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Деньги. Челябинск, калькулятор, деньги, бухгалтер
В пользу сотрудника взыскали 650 тысяч рублей Фото:

Работник челябинского завода получит компенсацию за тяжкий вред здоровью. Суд взыскал с работодателя 650 тысяч рублей в его пользу. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Челябинской области.

«Проведена проверка по факту несчастного случая с работником Челябинского завода железобетонных шпал. Выполняя свою работу, он получил травму спины и руки. Причина — в сработавшем механизме барабана. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред», — уточнили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что вины самого работника в произошедшем нет. Прокурор в интересах пострадавшего обратился в суд. В итоге в пользу сотрудника взыскано 650 тысяч рублей.

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Работник челябинского завода получит компенсацию за тяжкий вред здоровью. Суд взыскал с работодателя 650 тысяч рублей в его пользу. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Челябинской области. «Проведена проверка по факту несчастного случая с работником Челябинского завода железобетонных шпал. Выполняя свою работу, он получил травму спины и руки. Причина — в сработавшем механизме барабана. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред», — уточнили в надзорном ведомстве. В ходе проверки было установлено, что вины самого работника в произошедшем нет. Прокурор в интересах пострадавшего обратился в суд. В итоге в пользу сотрудника взыскано 650 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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