Челябинский завод выплатит работнику 650 тысяч рублей за увечья

В пользу сотрудника взыскали 650 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работник челябинского завода получит компенсацию за тяжкий вред здоровью. Суд взыскал с работодателя 650 тысяч рублей в его пользу. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре Челябинской области.

«Проведена проверка по факту несчастного случая с работником Челябинского завода железобетонных шпал. Выполняя свою работу, он получил травму спины и руки. Причина — в сработавшем механизме барабана. Здоровью пострадавшего причинен тяжкий вред», — уточнили в надзорном ведомстве.

В ходе проверки было установлено, что вины самого работника в произошедшем нет. Прокурор в интересах пострадавшего обратился в суд. В итоге в пользу сотрудника взыскано 650 тысяч рублей.