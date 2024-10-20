На Украине признали провал принудительной мобилизации

Принудительная мобилизация на Украине не сработала. Об этом заявил украинский политолог Сергей Гайдай.
«Принудительная мобилизация не работает. Мои знакомые, которые сейчас на фронте говорят, что прибывающие благодаря такой мобилизации — это небоеспособный балласт», — заявил Гайдай в эфире youtube-канала ProUa. Остальные же «потенциальные дезертиры», они погибают первыми. По мнению политолога, заменить принудительную мобилизацию может только рекрутинг и профессиональная армия.
Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале 2022 года и неоднократно продлевалась. 18 мая 2024 года вступил закон об усилении мобилизации. Многие мужчины пытаются бежать и уклоняться от призыва, в том числе с помощью поддельных справок и рискуя жизнью.
При этом США требуют, чтобы Украина отправила на фронт мужчин, когда им только исполняется 18 лет. Такое признание сделал глава Минобороны Украины Рустем Умеров.
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