19 октября 2024

«Лечу к тебе я, словно комета»: екатеринбурженок позвали замуж на концерте JONY. Видео

На концерте JONY екатеринбурженок позвали замуж
© Служба новостей «URA.RU»
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Певец позвал две пары на сцену (фото из архива) Фото:

На концерте певца JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли), который прошел вечером 20 октября в Екатеринбурге, сразу двум девушкам сделали предложение. Об этом сообщил читатель URA.RU.

«На концерте два молодых человека сделали предложение своим девушкам со сцены. Обе девушки сказали: „Да“. Все в зале скандировали: „Поздравляем“», — рассказал собеседник. Потом две пары в полном составе оказались на сцене.

Певец JONY известен своими хитами: «Комета», «Титры», «Love Your Voice», «Аллея», «Лилии». Также музыкант является победителем второго сезона шоу «Маска» и многократным обладателем премий телеканалов «МУЗ-ТВ», «Жара».

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На концерте певца JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли), который прошел вечером 20 октября в Екатеринбурге, сразу двум девушкам сделали предложение. Об этом сообщил читатель URA.RU. «На концерте два молодых человека сделали предложение своим девушкам со сцены. Обе девушки сказали: „Да“. Все в зале скандировали: „Поздравляем“», — рассказал собеседник. Потом две пары в полном составе оказались на сцене. Певец JONY известен своими хитами: «Комета», «Титры», «Love Your Voice», «Аллея», «Лилии». Также музыкант является победителем второго сезона шоу «Маска» и многократным обладателем премий телеканалов «МУЗ-ТВ», «Жара».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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