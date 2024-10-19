На концерте певца JONY (настоящее имя — Джахид Афраил оглы Гусейнли), который прошел вечером 20 октября в Екатеринбурге, сразу двум девушкам сделали предложение. Об этом сообщил читатель URA.RU.
«На концерте два молодых человека сделали предложение своим девушкам со сцены. Обе девушки сказали: „Да“. Все в зале скандировали: „Поздравляем“», — рассказал собеседник. Потом две пары в полном составе оказались на сцене.
Певец JONY известен своими хитами: «Комета», «Титры», «Love Your Voice», «Аллея», «Лилии». Также музыкант является победителем второго сезона шоу «Маска» и многократным обладателем премий телеканалов «МУЗ-ТВ», «Жара».
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