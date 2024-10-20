Иностранные наемники ВСУ бьют тревогу из-за действий российских бойцов на фронте

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Наемники в радиопередаче жаловались на действия ВС РФ
Наемники в радиопередаче жаловались на действия ВС РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Часов Яр (ДНР), где в настоящее время проходят боевые действия, Киев направил наемников, говорящих на испанском языке и прибывших из стран Латинской Америки, для укрепления обороны города. Сообщается, что переговоры данных наемников были перехвачены военнослужащими Южной группировки российских войск.

«Это похоже на чертов рой — то, что русские устроили нам здесь. Рой из [FPV-дронов]. Невозможно! Пусть пришлют хотя бы один-два FPV», — говорится в перехваченном сообщении испаноязычных наемников, которое появилось в распоряжении РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО заметили боевиков из регулярных войск НАТО. По информации главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, прибывшие солдаты имеют воинские звания и напрямую относятся к регулярным военным формированиям альянса.

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В Часов Яр (ДНР), где в настоящее время проходят боевые действия, Киев направил наемников, говорящих на испанском языке и прибывших из стран Латинской Америки, для укрепления обороны города. Сообщается, что переговоры данных наемников были перехвачены военнослужащими Южной группировки российских войск. «Это похоже на чертов рой — то, что русские устроили нам здесь. Рой из [FPV-дронов]. Невозможно! Пусть пришлют хотя бы один-два FPV», — говорится в перехваченном сообщении испаноязычных наемников, которое появилось в распоряжении РИА Новости. Ранее сообщалось, что в зоне СВО заметили боевиков из регулярных войск НАТО. По информации главы российской администрации Харьковской области Виталия Ганчева, прибывшие солдаты имеют воинские звания и напрямую относятся к регулярным военным формированиям альянса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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