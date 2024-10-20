20 октября 2024
19 октября 2024

Свердловчанка набрала корзину грибов в заснеженном лесу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Парк "Березовая роща". Екатеринбург, снег, зима, лес, листья, березы
Также свердловчанка нашла в заснеженном лесу клюкву (фото из архива) Фото:

Жительница Свердловской области собрала целую корзину сыроежек и ежовиков в заснеженном лесу. Фотографиями женщина поделилась в соцсетях.

«Всю неделю ждала субботы, так хотелось прогуляться по своим любимым местам, грибной сезон то я же не закрыла еще… Прогулка удалась. И воздухом подышала, и грибы порадовали», — пишет свердловчанка в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».

Судя по фото, под снегом женщина нашла сыроежки и ежовики. Также в корзине у нее оказалась и клюква.

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Жительница Свердловской области собрала целую корзину сыроежек и ежовиков в заснеженном лесу. Фотографиями женщина поделилась в соцсетях. «Всю неделю ждала субботы, так хотелось прогуляться по своим любимым местам, грибной сезон то я же не закрыла еще… Прогулка удалась. И воздухом подышала, и грибы порадовали», — пишет свердловчанка в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Судя по фото, под снегом женщина нашла сыроежки и ежовики. Также в корзине у нее оказалась и клюква.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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