Также свердловчанка нашла в заснеженном лесу клюкву (фото из архива)
Жительница Свердловской области собрала целую корзину сыроежек и ежовиков в заснеженном лесу. Фотографиями женщина поделилась в соцсетях.
«Всю неделю ждала субботы, так хотелось прогуляться по своим любимым местам, грибной сезон то я же не закрыла еще… Прогулка удалась. И воздухом подышала, и грибы порадовали», — пишет свердловчанка в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».
Судя по фото, под снегом женщина нашла сыроежки и ежовики. Также в корзине у нее оказалась и клюква.
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