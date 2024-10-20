20 октября 2024

Shot: легковой автомобиль с тремя людьми слетел в воду недалеко от «Москва-сити». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобиль пробил ограждение и упал в воду, пишет Shot
Автомобиль пробил ограждение и упал в воду, пишет Shot Фото:

Автомобиль с тремя пассажирами снес дорожное ограждение и упал в воду в районе «Москва-Сити». Согласно данным telegram-канала Shot, инцидент на набережной Тараса Шевченко случился около трех часов ночи по местному времени.

«Легковушка с тремя людьми пробила ограждение и улетела в воду неподал?ку от „Москва-сити“... Водитель авто не справился с управлением и на скорости пробил железный забор, после чего машина рухнула в акваторию Москвы-реки. Очевидцы вызвали на место спасателей, в итоге пострадавших удалось вытащить из воды, двух девушек пришлось госпитализировать», — говорится в публикации Shot.

Авторы канала дополнили, что в районе аварии была перекрыта полоса движения. На месте находятся экстренные службы. В соцсетях распространилось видео, предположительно, с места аварии.

URA.RU направило запрос в ГУ ГИБДД МВД России по Москве. Ответ ожидается.

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Автомобиль с тремя пассажирами снес дорожное ограждение и упал в воду в районе «Москва-Сити». Согласно данным telegram-канала Shot, инцидент на набережной Тараса Шевченко случился около трех часов ночи по местному времени. «Легковушка с тремя людьми пробила ограждение и улетела в воду неподал?ку от „Москва-сити“... Водитель авто не справился с управлением и на скорости пробил железный забор, после чего машина рухнула в акваторию Москвы-реки. Очевидцы вызвали на место спасателей, в итоге пострадавших удалось вытащить из воды, двух девушек пришлось госпитализировать», — говорится в публикации Shot. Авторы канала дополнили, что в районе аварии была перекрыта полоса движения. На месте находятся экстренные службы. В соцсетях распространилось видео, предположительно, с места аварии. URA.RU направило запрос в ГУ ГИБДД МВД России по Москве. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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