Автомобиль с тремя пассажирами снес дорожное ограждение и упал в воду в районе «Москва-Сити». Согласно данным telegram-канала Shot, инцидент на набережной Тараса Шевченко случился около трех часов ночи по местному времени.
«Легковушка с тремя людьми пробила ограждение и улетела в воду неподал?ку от „Москва-сити“... Водитель авто не справился с управлением и на скорости пробил железный забор, после чего машина рухнула в акваторию Москвы-реки. Очевидцы вызвали на место спасателей, в итоге пострадавших удалось вытащить из воды, двух девушек пришлось госпитализировать», — говорится в публикации Shot.
Авторы канала дополнили, что в районе аварии была перекрыта полоса движения. На месте находятся экстренные службы. В соцсетях распространилось видео, предположительно, с места аварии.
URA.RU направило запрос в ГУ ГИБДД МВД России по Москве. Ответ ожидается.
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