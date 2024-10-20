20 октября 2024
19 октября 2024

Свердловчанка вошла в пятерку самых красивых женщин вселенной. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона
Единственным регионом России, вошедшим в топ-5 этого конкурса, стал Урал (фото из архива) Фото:

Екатеринбурженка Анна Зализняк завоевала титул «Женщина вселенской красоты» на международном конкурсе Woman of the Universe, который проходил в Стамбуле с 14 по 20 октября. Участница представила Урал, демонстрируя национальный костюм, вдохновленный образом Хозяйки медной горы.

«5 самых красивых Женщин Вселенной! Горжусь собой», — написала Анна на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Девушка отметила, что единственным регионом России, вошедшим в топ-5 этого конкурса, стал Урал.

Ранее Зализняк победила в областном этапе конкурса «Миссис Бизнес Екатеринбург». А позже стала обладательницей главного титула «Миссис Бизнес Россия 2024».

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Екатеринбурженка Анна Зализняк завоевала титул «Женщина вселенской красоты» на международном конкурсе Woman of the Universe, который проходил в Стамбуле с 14 по 20 октября. Участница представила Урал, демонстрируя национальный костюм, вдохновленный образом Хозяйки медной горы. «5 самых красивых Женщин Вселенной! Горжусь собой», — написала Анна на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Девушка отметила, что единственным регионом России, вошедшим в топ-5 этого конкурса, стал Урал. Ранее Зализняк победила в областном этапе конкурса «Миссис Бизнес Екатеринбург». А позже стала обладательницей главного титула «Миссис Бизнес Россия 2024».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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