Единственным регионом России, вошедшим в топ-5 этого конкурса, стал Урал (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбурженка Анна Зализняк завоевала титул «Женщина вселенской красоты» на международном конкурсе Woman of the Universe, который проходил в Стамбуле с 14 по 20 октября. Участница представила Урал, демонстрируя национальный костюм, вдохновленный образом Хозяйки медной горы.

«5 самых красивых Женщин Вселенной! Горжусь собой», — написала Анна на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Девушка отметила, что единственным регионом России, вошедшим в топ-5 этого конкурса, стал Урал.

Ранее Зализняк победила в областном этапе конкурса «Миссис Бизнес Екатеринбург». А позже стала обладательницей главного титула «Миссис Бизнес Россия 2024».

Фото: страница anna_idealochka в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)

Фото: страница anna_idealochka в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ)