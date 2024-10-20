Взяли машину в первый раз: пострадавшие в аварии в Москве рассказали, почему улетели в воду

Baza: девушки, упавшие в воду на авто в Москве, впервые брали машину на прокат

21 октября 2024 в 07:18 Размер текста - 17 +

Автомобиль с девушками слетел в воду в районе «Москва Сити», снеся ограждение Фото: Владимир Андреев © URA.RU Одна из пострадавших в аварии в районе «Москва-Сити» рассказала, что их автомобиль снес ограждение и вылетел в воду из-за предполагаемых проблем с тормозами. Девушка поделилась с авторами telegram-канала Baza, что это был второй каршеринговый автомобиль, который они эксплуатировали в этот день. Первый они были вынуждены поменять якобы также из-за технических проблем. Напрокат они брали машину впервые. «Очевидцам удалось вытащить на берег одну из девушек, находившихся в машине. Она была в сознании и смогла сама открыть дверь. Та рассказала, что они с подругой взяли первый раз каршеринг, но, по ее мнению, в машине были проблемы с тормозами и что-то заедало. В итоге девушки взяли другую машину, и с ней тоже было „что-то не так“. В итоге машина потеряла управление и улетела в воду», — передает telegram-канал Baza. На место происшествия были вызваны спасатели, автомобиль удалось поднять из воды при помощи крана. Одна из девушек была без сознания после падения, ее удалось вытащить. Сейчас она госпитализирована. Ближе к утру стало известно, что автомобиль снес ограждение в Москве и вылетел в воду. Инцидент произошел в районе «Москва-Сити» на набережной Тараса Шевченко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одна из пострадавших в аварии в районе «Москва-Сити» рассказала, что их автомобиль снес ограждение и вылетел в воду из-за предполагаемых проблем с тормозами. Девушка поделилась с авторами telegram-канала Baza, что это был второй каршеринговый автомобиль, который они эксплуатировали в этот день. Первый они были вынуждены поменять якобы также из-за технических проблем. Напрокат они брали машину впервые. «Очевидцам удалось вытащить на берег одну из девушек, находившихся в машине. Она была в сознании и смогла сама открыть дверь. Та рассказала, что они с подругой взяли первый раз каршеринг, но, по ее мнению, в машине были проблемы с тормозами и что-то заедало. В итоге девушки взяли другую машину, и с ней тоже было „что-то не так“. В итоге машина потеряла управление и улетела в воду», — передает telegram-канал Baza. На место происшествия были вызваны спасатели, автомобиль удалось поднять из воды при помощи крана. Одна из девушек была без сознания после падения, ее удалось вытащить. Сейчас она госпитализирована. Ближе к утру стало известно, что автомобиль снес ограждение в Москве и вылетел в воду. Инцидент произошел в районе «Москва-Сити» на набережной Тараса Шевченко.