В Пермском крае в результате пожара в жилом доме погибли трое детей

21 октября 2024 в 09:19 Размер текста - 17 +

В доме не было пожарного извещателя (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В поселке Уральский Пермского края в результате пожара в жилом двухэтажном доме погибли трое детей. Их матери на месте оказали помощь медики. «В поселке Уральский загорелся двухэтажный многоквартирный дом. 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мальчиков 1, 3 и 5 лет. Их мать ожогов не получила, ей на месте оказали помощь врачи. На место следуют психологи МЧС России», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Огонь охватил 140 квадратных метров. Пожар потушили 20 специалистов и 5 единиц техники МЧС РФ. Установлено, что в доме, где произошло ЧП, отсутствовал пожарный извещатель. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Уральский Пермского края в результате пожара в жилом двухэтажном доме погибли трое детей. Их матери на месте оказали помощь медики. «В поселке Уральский загорелся двухэтажный многоквартирный дом. 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу. При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мальчиков 1, 3 и 5 лет. Их мать ожогов не получила, ей на месте оказали помощь врачи. На место следуют психологи МЧС России», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Пермскому краю. Огонь охватил 140 квадратных метров. Пожар потушили 20 специалистов и 5 единиц техники МЧС РФ. Установлено, что в доме, где произошло ЧП, отсутствовал пожарный извещатель.